DEUK BI : Oustaz Dame Sakho au cœur du débat

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JOJ 2026 à Thiès : Me Habib Vitin appelle à faire de la flamme olympique un nouveau départ pour la jeunesse 29/09/2026
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Hôtels & restaurants de ThièsTHIÈS-VILLE · 25 ADRESSES
25 établissements recensés
Avenue Léopold Sédar Senghor, Escale
Route Thiès–Sindia, Thiès
Rue Yacine Boubou, face à la clinique Conception
Sud Stade, face à la pharmacie du stade Lat Dior
Station EDK, Thiès
Grand Standing, Thiès
Grand Standing, Thiès Ouest
Rue Amadou Sow, Nguinth, Thiès Nord
101, Cité Malick Sy, Thiès
Grand Standing, Thiès
Villa 346, Thiès Nones
Rue Houphouët-Boigny, Thiès Nord
Rue Douaumont, angle rue Joffre, Escale
Grand Standing, à 200 m de l’hôtel Kän Massamba
Rue Amadou Dieye, Thiès
Rue de Verdun, Thiès — restaurant Khay Gui
Rue Amadou Sow, Nguinth, Thiès
373, avenue Lamine Guèye, Thiès
Face au stade Lat Dior, route de Sindia
Rue 47, Grand Standing, derrière la station EDK
Avenue Lamine Guèye, Thiès
Route de Sindia, Thiès Ouest
484, avenue Lamine Guèye, Thiès Nord
ACAPES, Thiès
Avenue Léopold Sédar Senghor, Thiès
Aucune adresse ne correspond. Essayez un autre nom ou quartier.
Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.
Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.