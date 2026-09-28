DEUK BI : Oustaz Dame Sakho au cœur du débat

Rédigé par Lat Soukabé Fall le Mercredi 30 Septembre 2026 à 20:34 | Lu 55 fois

Dans « Deuk Bi », Oustaz Dame Sakho se penche sur plusieurs réalités qui traversent la société sénégalaise. Les difficultés dans les mariages, les tensions liées aux confréries religieuses, mais aussi la place grandissante des intérêts personnels dans les relations sociales seront au cœur des échanges. Un débat sans détour pour interroger les comportements, les responsabilités et les valeurs qui fondent la vie en société.

Lat Soukabé Fall