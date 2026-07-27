

La région de Fatick a décroché le titre de championne du Sénégal lors de l'édition 2026 du Drapeau du Chef de l’État, disputée à l’Arène nationale de Pikine. Grâce à un parcours convaincant, l’équipe fatickoise s’est imposée face aux autres délégations régionales dans cette prestigieuse compétition de lutte traditionnelle sans frappe.

Les finales individuelles ont également offert de belles affiches. Dans la catégorie des plus de 100 kg, El Hadji Ndiaye Thiatou Aïda, représentant de Dakar, a remporté la médaille d’or après sa victoire contre Gaskel Diamé, venu de Kédougou.

En 100 kg, Moussa Sow Sarr a créé la surprise en s’imposant face à Seny Bargny. Son sens tactique et sa rapidité lui ont permis de décrocher le titre national.

Chez les 86 kg, Aliou Petit Avion est monté sur la plus haute marche du podium après avoir pris le meilleur sur Karim Jaol au terme d’un affrontement très disputé.

Dans les catégories inférieures, Abdou Mbaye a dominé Fodé Camara en 66 kg, tandis que Fallou Mbine Diap s’est imposé devant Serigne Faye dans la catégorie des 76 kg.

Les meilleurs lutteurs de cette édition ont également été récompensés financièrement. Les champions ont reçu une prime de 500 000 FCFA, les finalistes malheureux 350 000 FCFA et les médaillés de bronze 150 000 FCFA.

Le Drapeau du Chef de l’État demeure l’un des rendez-vous majeurs de la lutte traditionnelle sénégalaise. Cette compétition met en valeur les meilleurs talents venus de toutes les régions du pays et contribue au développement de cette discipline emblématique du Sénégal.

Si vous avez d'autres articles, je peux les reformuler dans le même style en conservant une forte réécriture et une bonne optimisation SEO.