Thiès Nord : le mouvement Massla équipe 22 ASC et appelle à zéro violence dans les navétanes

Le mouvement Massla veut inscrire son action dans une dynamique sportive, sociale, technique et culturelle au service de la jeunesse de Thiès Nord. À quelques jours du lancement officiel des navétanes, prévu le 1er juillet, Massamba Diop et ses camarades ont choisi d’accompagner les ASC de la commune par un geste concret : la remise de jeux de maillots complets et de ballons.

Selon les responsables du mouvement, les 22 ASC de Thiès Nord ont toutes bénéficié de cet appui. « Les 22 ASC ont reçu un jeu de maillots complet et deux ballons », a indiqué Massamba Diop, qui explique que cette initiative entre dans le cadre du programme sportif, technique et culturel du mouvement Massla.

Mais cette cérémonie n’a pas été seulement une remise d’équipements. Elle a surtout été l’occasion de porter un message fort à l’endroit des jeunes, des supporters, des dirigeants d’ASC, des anciens sportifs et des autorités locales. Le mot d’ordre est clair : faire de l’édition 2026 des navétanes une saison placée sous le signe de la paix.

« Quand on parle de navétanes, beaucoup pensent tout de suite aux violences. Il y a beaucoup d’anciens sportifs qui ne viennent plus au stade à cause de ces violences », a regretté Massamba Diop. Pour lui, cette situation prive les jeunes talents d’un encadrement précieux, car les anciens footballeurs, par leur expérience, peuvent conseiller, orienter et accompagner les nouvelles générations.

Le responsable du mouvement Massla estime que le football doit rester un cadre de fraternité et de dépassement. Il rappelle qu’un match ne dure que 90 minutes et qu’il doit forcément y avoir un vainqueur et un vaincu. « Une équipe qui perd doit se préparer pour revenir gagner la prochaine fois. Les joueurs sont ensemble, ils se connaissent, ils partagent les mêmes quartiers. Il ne faut pas que la violence gâche l’esprit du sport », a-t-il souligné.

Dans son message, Massamba Diop a insisté sur le sens même du nom Massla, qui renvoie à la paix, au dialogue, à la négociation et à l’entretien de relations saines entre les populations. « Cette année 2026, nous voulons zéro violence à Thiès », a-t-il lancé, appelant les supporters à faire preuve de responsabilité dans les stades comme en dehors des enceintes sportives.

Il a également attiré l’attention sur les dégâts que les violences peuvent causer au-delà du terrain. Selon lui, les débordements touchent parfois des vendeurs, des passants ou de simples riverains qui n’ont rien à voir avec les matchs. « Il y a des gens qui sont dans la rue, qui vendent, qui cherchent leur gagne-pain, et des jeunes passent pour casser des vitres ou détruire des biens. Il faut que cela s’arrête », a-t-il martelé.

Massamba Diop a invité les ASC, les maires des communes et les acteurs communautaires à organiser des causeries, des débats et des séances de sensibilisation dans les quartiers. Pour lui, les navétanes ne doivent pas être perçus uniquement comme une compétition sportive, mais comme une affaire de quartier, de famille, de communauté et d’entente.

« Les ASC doivent faire beaucoup d’efforts pour sensibiliser les jeunes. Il faut leur dire qu’on va au stade pour jouer, pour supporter, mais qu’après le match la vie continue. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, on se prépare pour revenir plus fort », a-t-il expliqué.

Interpellé sur les infrastructures sportives à Thiès Nord, Massamba Diop n’a pas caché son inquiétude. Selon lui, la commune accuse un retard important par rapport aux autres communes de la ville de Thiès. « Honnêtement, cela me fait mal de voir que parmi les trois communes de Thiès, Thiès Nord est en retard en matière d’infrastructures sportives », a-t-il déclaré.

Il estime que la question des infrastructures doit être prise en charge de manière globale. Au-delà des stades, il cite également les routes, les postes de santé, les salles de classe et d’autres équipements de base nécessaires au développement local. Massamba Diop affirme que son expérience, ses relations et son expertise peuvent aider à trouver des solutions durables.

« Nous avons les potentialités pour régler ces problèmes. Nous avons l’expérience, nous avons les relations et nous savons comment faire pour démarcher afin d’obtenir des financements pour le bien-être de notre commune », a-t-il soutenu.

Sur les chantiers et projets en attente, il a appelé à une accélération des procédures, notamment en lien avec les mécanismes budgétaires comme la loi de finances rectificative et la loi de finances initiale. Selon lui, certaines difficultés doivent être réglées rapidement afin de permettre la relance ou l’achèvement de projets structurants dès 2027.

Massamba Diop a également lancé un appel aux journalistes pour qu’ils s’intéressent aux raisons profondes des blocages constatés sur certains chantiers. « Il y a une chose importante, et je demande solennellement aux journalistes de faire une enquête sur cela. C’est extrêmement important », a-t-il déclaré.

À travers cette activité, le mouvement Massla cherche ainsi à concilier action sociale, promotion du sport, prévention de la violence et plaidoyer pour le développement local. En dotant les ASC d’équipements et en appelant à une saison de navétanes apaisée, Massamba Diop veut placer Thiès Nord dans une dynamique nouvelle, où le sport devient un outil de rassemblement, d’éducation et de cohésion sociale.

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