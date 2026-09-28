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Dernier venu, déjà incontournable à Thiès Nord : Moussa Thiombane, la nouvelle figure qui monte


Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026 à 14:58 | Lu 79 fois Rédigé par



À Thiès, particulièrement dans la commune de Thiès Nord, une nouvelle figure attire de plus en plus l’attention. Moussa Thiombane, leader du mouvement Jamm ak Xeweul, fait partie des révélations de la scène locale. Son engagement citoyen et ses activités de proximité lui ont également valu d’être nominé aux Malaw d’Or 2026.


Dernier venu, déjà incontournable à Thiès Nord : Moussa Thiombane, la nouvelle figure qui monte
Arrivé récemment dans l’arène politique locale, Moussa Thiombane entend désormais s’y installer durablement. À travers son mouvement, il met en avant une démarche axée sur le développement de la commune et la défense des intérêts des populations. Son ambition affichée est de contribuer à transformer Thiès Nord à travers plusieurs axes, notamment l’accompagnement des femmes, le renforcement de la jeunesse et la mise en place de projets structurants au bénéfice de la collectivité. Des ralliements qui renforcent sa présence L’un des éléments qui participent à la montée en puissance de Moussa Thiombane est l’arrivée, dans son mouvement, de plusieurs responsables et acteurs jusque-là engagés dans d’autres bases politiques. Ces ralliements contribuent à renforcer sa présence sur le terrain et à élargir son réseau dans la commune. Cette dynamique place progressivement le leader de Jamm ak Xeweul parmi les acteurs qui comptent dans le paysage politique de Thiès Nord. Une bataille municipale en perspective Cette montée en puissance intervient dans un contexte où plusieurs responsables nourrissent des ambitions pour la gestion de la commune. Parmi les personnalités citées dans cette compétition figurent notamment l’ancien ministre Birame Souley Diop, ainsi que Massamba Diop, aux côtés d’autres acteurs politiques locaux. Moussa Thiombane devra donc poursuivre son implantation, consolider ses réseaux et transformer ses actions citoyennes en une véritable dynamique politique s’il souhaite peser dans la prochaine bataille municipale. Pour l’heure, le leader de Jamm ak Xeweul poursuit sa stratégie de proximité, avec un discours centré sur la jeunesse, les femmes, le développement local et l’intérêt collectif. Une dynamique qui fait de lui l’une des nouvelles figures à suivre dans la commune de Thiès Nord.Si vous le souhaitez,



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