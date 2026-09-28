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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Dernier venu, déjà incontournable à Thiès Nord : Moussa Thiombane, la nouvelle figure qui monte
À Thiès, particulièrement dans la commune de Thiès Nord, une nouvelle figure attire de plus en plus l’attention. Moussa Thiombane, leader du mouvement Jamm ak Xeweul, fait partie des révélations de la scène locale. Son engagement citoyen et ses activités de proximité lui ont également valu d’être nominé aux Malaw d’Or 2026.
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Mardi 29 Septembre 2026 - 14:27 JOJ Dakar 2026 : 200 volontaires formés au Centre d’entraînement tactique de Thiès
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Mardi 29 Septembre 2026 - 00:11 Maalaw d’Or : Ngouda Dieng sacré « Thièssois de l’année 2026 »
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