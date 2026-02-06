Menu
Thiès : La Coupe d’Afrique s’invite à la Promenade des Thiessois dans une ambiance festive


Rédigé le Dimanche 8 Février 2026 à 14:46 | Lu 61 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce matin, la Promenade des Thiessois a été le théâtre d’un événement exceptionnel : la Coupe d’Afrique des Nations, apportée spécialement par la Fédération sénégalaise de football, a fait une halte dans la ville. L’initiative a rassemblé les autorités locales, les représentants du gouvernement et une foule enthousiaste venue admirer ce trophée symbole de fierté nationale.


Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a salué cette démarche, rappelant l’importance de rapprocher les citoyens de ces moments historiques qui font la fierté du Sénégal.

Les représentants du gouvernement présents ont, pour leur part, souligné l’unité nationale que véhicule le football et l’impact positif de cette tournée sur le moral des populations.
Dès les premières heures, les habitants, jeunes et moins jeunes, se sont massés pour apercevoir la coupe, prendre des photos et partager des instants de joie collective.

La musique et les chants traditionnels ont accompagné cette célébration, transformant la Promenade des Thiessois en véritable lieu de fête populaire.
 
Cette visite à Thiès s’inscrit dans une tournée nationale organisée par la Fédération, en partenariat avec le gouvernement, afin de permettre à tous les Sénégalais de toucher du doigt le trophée qui symbolise le triomphe des Lions de la Teranga.

Au-delà du football, l’événement a renforcé le sentiment de cohésion et d’appartenance à la nation, offrant un moment d’espoir et de célébration pour toutes les générations.


