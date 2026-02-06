Thiès : La Coupe d’Afrique s’invite à la Promenade des Thiessois dans une ambiance festive

Dès les premières heures, les habitants, jeunes et moins jeunes, se sont massés pour apercevoir la coupe, prendre des photos et partager des instants de joie collective.



La musique et les chants traditionnels ont accompagné cette célébration, transformant la Promenade des Thiessois en véritable lieu de fête populaire.



Cette visite à Thiès s’inscrit dans une tournée nationale organisée par la Fédération, en partenariat avec le gouvernement, afin de permettre à tous les Sénégalais de toucher du doigt le trophée qui symbolise le triomphe des Lions de la Teranga.



Au-delà du football, l’événement a renforcé le sentiment de cohésion et d’appartenance à la nation, offrant un moment d’espoir et de célébration pour toutes les générations.

Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a salué cette démarche, rappelant l’importance de rapprocher les citoyens de ces moments historiques qui font la fierté du Sénégal.Les représentants du gouvernement présents ont, pour leur part, souligné l’unité nationale que véhicule le football et l’impact positif de cette tournée sur le moral des populations.