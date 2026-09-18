CAN 2027 : Vieira lance son nouveau cycle

Patrick Vieira entre officiellement dans le vif du sujet. Présent ce vendredi au stade Léopold Sédar Senghor, le nouveau patron de la sélection sénégalaise a rendu publique sa première liste de joueurs en vue des prochaines rencontres internationales.





Les Lions doivent d'abord affronter le Mozambique, le 25 septembre à Maputo, avant de se déplacer en Éthiopie le 29 septembre pour défier les Éthiopiens au Bahir Dar Stadium. La sélection sénégalaise rencontrera ensuite les Comores, le 4 octobre à Marseille.





Pour ce premier rassemblement, Patrick Vieira a choisi de s'appuyer sur plusieurs cadres tout en intégrant de nouveaux profils. Dans les buts, la retraite internationale d'Édouard Mendy ouvre une nouvelle bataille pour le poste de gardien. Mory Diaw, Yehvann Diouf, Ngagne Demba Thiam et Mamour Ndiaye font partie des joueurs retenus.





Koulibaly toujours capitaine

En défense, Kalidou Koulibaly conserve le brassard de capitaine. Le défenseur expérimenté sera notamment accompagné par Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Nobel Mendy et Arona Sangante.





Cette ligne défensive accueille également deux nouveaux profils. Il s'agit de Sadibou Sané, récemment arrivé à Monaco, et de Lamine Sy, joueur de l'AJ Auxerre. Autre retour notable, celui de Malang Sarr, qui retrouve la sélection après avoir été absent du dernier Mondial.





Au milieu de terrain, Vieira a privilégié une certaine continuité. Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Bara Sapoko Ndiaye et Pape Matar Sarr figurent dans le groupe.





Une attaque largement renouvelée

Le secteur offensif présente également plusieurs solutions. Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Abdallah Sima, Assane Diao, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Mamadou Diakhoune et Pape Moussa Fall ont été convoqués.





Mais cette première liste de Patrick Vieira est surtout marquée par plusieurs absences importantes. Sadio Mané, Pathé Ciss et Krépin Diatta ne figurent pas parmi les 29 joueurs retenus.





Ces choix constituent les premières décisions fortes du nouveau sélectionneur depuis sa prise de fonction. Ils donnent également un aperçu de la manière dont Patrick Vieira entend construire son groupe pour les prochaines échéances.



Avec cette première convocation, le technicien français lance donc un nouveau chapitre pour les Lions du Sénégal. Les rencontres contre le Mozambique, l'Éthiopie et les Comores permettront désormais d'observer les premiers effets de ses choix et les nouveaux équilibres au sein de la Tanière.

