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Gamou Cheikh Abdou Lahi Yakhine Aidara : Thiès au rythme de l’édition 2026


Rédigé le Samedi 12 Septembre 2026 à 23:03 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès accueille l’édition 2026 du Gamou Cheikh Abdou Lahi Yakhine Aidara, dans une atmosphère marquée par la ferveur religieuse et la mobilisation des fidèles.


À cette occasion, les disciples et sympathisants se retrouvent autour des enseignements religieux et spirituels liés à cette importante rencontre. Le programme est notamment rythmé par des séances de récitation du Coran, des prières, des conférences religieuses et des rappels consacrés aux valeurs de foi, de solidarité et de paix.

Le Gamou représente également un moment privilégié de retrouvailles pour les familles et les fidèles venus de différents quartiers de Thiès et d’autres localités du Sénégal.

Au-delà de l’aspect religieux, l’organisation de cette édition 2026 nécessite une importante mobilisation des responsables et des bénévoles afin d’assurer l’accueil des participants et le bon déroulement des différentes activités.

Les organisateurs invitent les fidèles à privilégier la discipline, la solidarité et le respect des consignes durant toute la durée de la manifestation.
Cette édition du Gamou Cheikh Abdou Lahi Yakhine Aidara s’inscrit ainsi dans la continuité des rendez-vous religieux qui contribuent à faire de Thiès un important pôle de rassemblement spirituel au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

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