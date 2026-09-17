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Badminton : Thiès accueille le Sénégal International 2026


Rédigé le Jeudi 17 Septembre 2026 à 16:45 | Lu 50 fois Rédigé par


Thiès devient, pendant plusieurs jours, l’un des pôles du badminton international en Afrique. Le stade Lat-Dior accueille le Sénégal International 2026 et le Sénégal Junior International, avec des athlètes attendus de plusieurs pays et un enjeu important de classement mondial.


Badminton : Thiès accueille le Sénégal International 2026

Le badminton international prend ses quartiers à Thiès. Le stade Lat-Dior accueille deux compétitions internationales inscrites au calendrier de la discipline : le Sénégal International 2026 et, dans son prolongement, le Sénégal Junior International.

Le Sénégal International, classé dans la catégorie « International Series », est programmé du 17 au 20 septembre 2026. Il sera suivi, du 21 au 23 septembre, par le Sénégal Junior International, une compétition dédiée à la relève.

Selon Antoine Jean Diandy, président de la Fédération sénégalaise de badminton, près d'une centaine d'athlètes représentant une vingtaine de pays sont attendus autour des deux rendez-vous. Le Sénégal doit lui-même aligner une vingtaine de joueurs.

10 000 dollars de prize money

Le tournoi senior est doté d'un prize money de 10 000 dollars. Au-delà de la récompense financière, les rencontres permettront aux participants de engranger des points dans le classement international, un enjeu majeur pour des sportifs engagés dans la recherche de qualifications et d'une meilleure position sur l'échiquier mondial.

Pour la Fédération sénégalaise, l'organisation d'une compétition de cette dimension constitue aussi une opportunité de donner davantage de visibilité au badminton, encore en phase de développement au Sénégal.

Des officiels techniques également formés

La compétition s'accompagne d'un volet de renforcement des capacités. Antoine Jean Diandy a indiqué qu'une quarantaine d'officiels techniques ont bénéficié d'une formation avec l'appui de partenaires et d'experts internationaux.

Juges-arbitres, juges de ligne et autres officiels doivent ainsi se familiariser davantage avec les standards internationaux, dans un contexte marqué par les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Avec ces deux tournois, Thiès accueille ainsi une séquence importante pour le badminton sénégalais, à la fois sur le plan sportif, organisationnel et dans la préparation des futures échéances internationales.




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