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Thiès : un ingénieur arrêté pour escroquerie présumée


Rédigé le Vendredi 25 Septembre 2026 à 16:49 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, la Division des investigations criminelles a interpellé Maguette Barka Ndiaye, ingénieur en génie urbain domicilié à Keur Massar, dans une affaire d'escroquerie et de faux en écriture publique présumés.


Thiès : un ingénieur arrêté pour escroquerie présumée

Selon les éléments rapportés, les faits remontent à 2025 et 2026.

 

Deux plaignants, S. Mbaye et S. B. Diouf, lui auraient remis respectivement 21 799 997 F CFA et 35 839 830 F CFA.

 

L'argent aurait été versé dans le cadre d'un projet présenté comme un marché de réhabilitation d'une route à Thiès.

 

Pour convaincre ses interlocuteurs, le mis en cause aurait affirmé attendre du Trésor public un paiement de 99,9 millions de F CFA, qui devait notamment permettre de régler la prestation et de rembourser les sommes avancées.

 

Un document portant le sceau de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) aurait également été présenté pour appuyer cette version.
 

Mais, selon les éléments de l'enquête rapportés par PressAfrik, les vérifications de la DIC ont conclu que le document était faux.
 

Le mis en cause aurait également présenté un document sans cachet ni signature pour justifier l'attribution du marché.

 
L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes et les responsabilités dans cette affaire.



Lat Soukabé Fall

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