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Chérif Lô : Ousmane Sarr défend son bilan et se projette vers 2027


Rédigé le Dimanche 20 Septembre 2026 à 15:21 | Lu 263 fois Rédigé par


Honoré par des populations de Chérif Lô lors d’une cérémonie de « Sargal », le maire Ousmane Sarr a longuement défendu son bilan à la tête de la commune. Éducation, santé, éclairage public, infrastructures et jeunesse : l’édile revendique plusieurs réalisations et affirme vouloir laisser les électeurs juger son action lors des prochaines élections locales


À Chérif Lô, Ousmane Sarr entend faire de son bilan municipal le principal argument de son action politique. À l’occasion d’une cérémonie de « Sargal » organisée en son honneur, le maire a passé en revue plusieurs projets réalisés ou engagés dans la commune, tout en réaffirmant sa volonté de soumettre son action au jugement des populations.

La rencontre a mobilisé des responsables locaux, des conseillers municipaux, des jeunes ainsi que des représentants des populations. Plusieurs intervenants ont salué les actions menées sous la direction du maire, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’éclairage public et des infrastructures de proximité.

Éclairage public, marchés et infrastructures

Parmi les réalisations mises en avant au cours de la cérémonie figure l’installation de lampadaires solaires dans plusieurs localités de la commune. Des interventions ont notamment évoqué des équipements réalisés dans les zones de Séliblou, Ndiakhate, Keur Massamba Guèye et Keur Thione Seck.

Des marchés et d’autres infrastructures de proximité ont également été cités dans le bilan présenté devant l’assistance. Ces réalisations ont été exposées comme des réponses aux besoins exprimés dans les différents villages de Chérif Lô.

Le maire a également évoqué des investissements dans les infrastructures sportives. Selon ses explications, un terrain destiné aux jeunes a fait l’objet de travaux et de marchés portant notamment sur le gazon et les équipements de protection. Ces éléments relèvent du bilan présenté par l’édile et n’ont pas été indépendamment vérifiés dans le cadre de cet article.

Éducation et santé au cœur du discours

Ousmane Sarr a particulièrement insisté sur l’accompagnement des jeunes et des élèves. Il a notamment évoqué l’acquisition d’un véhicule destiné au transport scolaire, qu’il présente comme une réponse aux difficultés de déplacement rencontrées par certains élèves de la commune.

Dans le domaine sanitaire, l’édile a rappelé son implication dans la réalisation et l’équipement de structures de santé. Il affirme avoir mobilisé, dans certains cas, ses propres moyens ou ceux de son entreprise afin d’accompagner des projets locaux, parallèlement aux interventions de l’État et de la municipalité.

Sur ce registre, Ousmane Sarr a défendu une conception de la fonction de maire fondée sur la recherche de partenaires et la mobilisation de ressources complémentaires. Selon lui, les collectivités territoriales ne doivent pas uniquement attendre l’intervention de l’État, mais également nouer des partenariats susceptibles d’accélérer la réalisation de projets dans l’éducation, la santé ou les infrastructures.

La jeunesse présentée comme une priorité

Une large partie de son intervention a été consacrée à la jeunesse. Le maire a appelé les élus locaux à mieux prendre en compte les aspirations des jeunes, tant en matière de formation que d’accès aux infrastructures et aux opportunités économiques.

Cette orientation a également été reprise par plusieurs intervenants, qui ont invité les jeunes de Chérif Lô à s’impliquer dans la vie de la commune et dans l’évaluation des actions conduites par l’équipe municipale.

Ousmane Sarr réclame le respect du calendrier électoral

La cérémonie a aussi pris une dimension politique lorsque le maire a abordé les prochaines élections territoriales. Ousmane Sarr s’est prononcé pour le respect du calendrier électoral et a affirmé être disposé à retourner devant les électeurs.

Pour l’édile, le bilan constitue le principal élément sur lequel une équipe municipale doit être jugée. Il estime que les populations doivent pouvoir apprécier les réalisations accomplies et décider, par leur vote, de la suite à donner à la gestion de leur commune.

Cette position intervient alors qu’Ousmane Sarr, réélu à la tête de Chérif Lô après les élections locales de janvier 2022, entend continuer à mettre en avant les projets réalisés sous ses différents mandats.

Un bilan de douze années revendiqué

Au terme de la cérémonie, les organisateurs ont annoncé la préparation d’un document numérique consacré au bilan des douze dernières années. Celui-ci doit, selon les intervenants, recenser de manière plus détaillée les infrastructures et actions menées dans les différents villages de la commune.

Pour Ousmane Sarr, la prochaine échéance électorale devra ainsi permettre aux habitants de Chérif Lô d’apprécier ce bilan et de se prononcer sur la gestion municipale.




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