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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Transport du pain : 1 250 baguettes saisies à Thiès
Une opération de contrôle menée ce mardi 29 septembre 2026 par la Sous-Brigade d’Hygiène de Thiès a abouti à la saisie de 1 250 baguettes de pain. Les agents ont particulièrement contrôlé les conditions de transport et de distribution du pain, notamment par les conducteurs de motos « Jakarta ».
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