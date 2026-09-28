Transport du pain : 1 250 baguettes saisies à Thiès

L’intervention était placée sous la conduite de l’Adjudant-chef Damien Dione, commandant de la Sous-Brigade d’Hygiène de Thiès. Les agents ont procédé à différents contrôles sur le terrain, avec une attention particulière portée aux moyens utilisés pour transporter les baguettes.



À l’issue de cette opération, 1 250 baguettes de pain ont été saisies. Selon les éléments communiqués à l’issue du contrôle, les produits concernés ne respectaient pas les règles d’hygiène et les conditions appropriées exigées pour le transport des denrées alimentaires.



Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre de l’application des articles 46 et 49 du Code de l’hygiène, invoqués par les services de contrôle.



Au-delà de la saisie, l’opération vise à rappeler aux différents acteurs intervenant dans la distribution du pain la nécessité de respecter les règles sanitaires à chaque étape, depuis le transport jusqu'à la remise du produit au consommateur.



Pour la Sous-Brigade d’Hygiène, ces contrôles doivent contribuer à une meilleure surveillance de la chaîne de distribution et à la protection des populations contre les risques liés à une mauvaise manipulation ou à des conditions de transport inadaptées.



La saisie de ces 1 250 baguettes remet ainsi au premier plan la question des conditions de transport du pain dans les rues de Thiès et du respect des normes sanitaires par les différents acteurs du secteur.

La Sous-Brigade d’Hygiène de Thiès a intensifié ses contrôles dans la chaîne de distribution des denrées alimentaires. Ce mardi, une opération a été menée dans plusieurs secteurs de la ville afin de vérifier notamment les conditions dans lesquelles le pain est transporté et manipulé avant d’arriver chez les consommateurs.