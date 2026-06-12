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L'Actualité au Sénégal

Tino lance son nouveau single « Bamba »


Rédigé le Samedi 13 Juin 2026 à 15:42 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L'artiste Tino dévoile officiellement son nouveau single intitulé « Bamba », une œuvre musicale qui met en avant son talent, sa créativité et son attachement aux valeurs culturelles et spirituelles. Ce nouveau titre marque une étape importante dans la carrière de l'artiste et promet de séduire aussi bien ses fidèles fans que le grand public.


À travers des sonorités modernes mêlées à des influences africaines, « Bamba » offre un message fort porté par une interprétation captivante. Le morceau est désormais disponible sur les différentes plateformes de diffusion musicale et s'annonce déjà comme l'un des titres à suivre de cette année.
 

Le lancement de « Bamba » confirme la volonté de Tino de poursuivre son ascension dans l'univers musical en proposant des productions de qualité capables de toucher un large public. Les amateurs de musique sont ainsi invités à découvrir et à partager ce nouveau single qui ne laisse personne indifférent.



Lat Soukabé Fall

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