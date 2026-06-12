Tino lance son nouveau single « Bamba »

À travers des sonorités modernes mêlées à des influences africaines, « Bamba » offre un message fort porté par une interprétation captivante. Le morceau est désormais disponible sur les différentes plateformes de diffusion musicale et s'annonce déjà comme l'un des titres à suivre de cette année.





Le lancement de « Bamba » confirme la volonté de Tino de poursuivre son ascension dans l'univers musical en proposant des productions de qualité capables de toucher un large public. Les amateurs de musique sont ainsi invités à découvrir et à partager ce nouveau single qui ne laisse personne indifférent.

