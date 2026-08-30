Le Sénégal a conclu la fenêtre 4 des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 par une nette victoire contre le Mali. Les Lions se sont imposés sur le score de 97 à 71 au terme d’une rencontre qu’ils ont globalement maîtrisée.
Jean-Jacques Boissy a particulièrement marqué la rencontre avec 26 points, 7 rebonds et 7 passes décisives en seulement 23 minutes de jeu. Le capitaine Brancou Badio a également réalisé une solide performance, terminant avec 22 points, 6 rebonds et 8 passes.
Ibrahima Fall Faye a apporté 13 points et 5 rebonds, tandis qu’Ibou Badji a inscrit 10 points et capté 7 rebonds.
Cette rencontre a également permis à Amadou Wade et Babacar Diallo de faire leurs débuts avec la sélection nationale.
Avec ce succès, le Sénégal achève cette fenêtre des qualifications avec un bilan de deux victoires pour une défaite. Les Lions ont également affiché une progression dans leur jeu et davantage d’efficacité collective.