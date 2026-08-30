Éliminatoires Mondial FIBA 2027 : le Sénégal domine le Mali et termine sur une victoire

Rédigé le Lundi 31 Août 2026 à 08:55 | Lu 74 fois Rédigé par Rédaction

Les Lions du Sénégal ont largement battu le Mali (97-71) lors de la fenêtre 4 des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.