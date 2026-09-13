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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Keur Mame Boubacar Mbacké : un grand récital du Coran suivi d’une conférence
Keur Mame Boubacar Mbacké a vibré au rythme du Saint Coran à l’occasion d’un récital suivi d’une conférence religieuse. Une rencontre placée sous le signe de la spiritualité, du partage et de la transmission des enseignements religieux, en présence de nombreux fidèles et invités.
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Samedi 12 Septembre 2026 - 23:03 Gamou Cheikh Abdou Lahi Yakhine Aidara : Thiès au rythme de l’édition 2026
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Jeudi 3 Septembre 2026 - 20:32 GAMOU PIROU NDARY
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