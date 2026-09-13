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Keur Mame Boubacar Mbacké : un grand récital du Coran suivi d’une conférence


Rédigé le Lundi 14 Septembre 2026 à 13:47 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Keur Mame Boubacar Mbacké a vibré au rythme du Saint Coran à l’occasion d’un récital suivi d’une conférence religieuse. Une rencontre placée sous le signe de la spiritualité, du partage et de la transmission des enseignements religieux, en présence de nombreux fidèles et invités.




Lat Soukabé Fall

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