Keur Mame Boubacar Mbacké : un grand récital du Coran suivi d’une conférence

Rédigé le Lundi 14 Septembre 2026 à 13:47 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Keur Mame Boubacar Mbacké a vibré au rythme du Saint Coran à l’occasion d’un récital suivi d’une conférence religieuse. Une rencontre placée sous le signe de la spiritualité, du partage et de la transmission des enseignements religieux, en présence de nombreux fidèles et invités.





Lat Soukabé Fall

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