JOJ 2026 à Thiès : Me Habib Vitin appelle à faire de la flamme olympique un nouveau départ pour la jeunesse

Le passage de la flamme olympique des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026 à Thiès a été l’occasion pour Me Habib Vitin, président du mouvement Thiès d’abord, de saluer la portée symbolique de cet événement et d’appeler à en faire un véritable levier pour la jeunesse. Pour Me Habib Vitin, l’accueil de la flamme olympique constitue un moment exceptionnel pour la ville de Thiès, mais également une opportunité de mettre en lumière le potentiel de sa jeunesse sur la scène internationale. «« À travers cette organisation, c’est le Sénégal qui est en vitrine internationale. C’est notre jeunesse qui est en vitrine internationale », a-t-il déclaré.» Selon le président de Thiès d’abord, le passage de la flamme ne doit pas être perçu comme une simple célébration sportive. Il doit également permettre de réfléchir à l’avenir des jeunes et aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés, notamment en matière d’emploi, de formation, d’entrepreneuriat et d’accès aux opportunités. Faire des JOJ un héritage durable Me Habib Vitin souhaite ainsi que les JOJ 2026 puissent laisser un héritage durable à Thiès et aux autres collectivités concernées. Il plaide notamment pour le développement de nouvelles infrastructures sportives, la réhabilitation des équipements existants et la création de davantage d’opportunités pour les jeunes. Il considère que l’événement doit dépasser le cadre strictement sportif pour devenir un catalyseur de développement et de nouvelles perspectives pour la jeunesse. « Ça n’arrive pas tous les jours d’avoir la flamme olympique à Thiès », a-t-il souligné, appelant les différents acteurs de la ville à se mobiliser davantage autour de ce rendez-vous historique. Appel à une mobilisation collective Tout en reconnaissant les difficultés du contexte économique et social, Me Habib Vitin estime que le passage de la flamme olympique constitue une occasion particulière de renforcer la mobilisation autour de Thiès et de valoriser son identité. Il a également relevé qu’une implication plus forte des autorités locales et des différents acteurs de la ville aurait pu donner davantage d’ampleur à la célébration. Pour le président du mouvement Thiès d’abord, la réussite des JOJ 2026 doit être l’affaire de tous. Il a ainsi salué les efforts du président de la République et de l’ensemble des acteurs engagés dans l’organisation des Jeux. À travers son intervention, Me Habib Vitin appelle donc à faire des JOJ 2026 un événement inclusif et participatif, capable de laisser des retombées durables et de faire de la jeunesse thiessoise l’un des principaux bénéficiaires de cette grande rencontre internationale.