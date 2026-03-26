À Thiès, Ma Sané appelle à un soutien renforcé des artistes locaux

À l’occasion d’une conférence de presse organisée par la ville de Thiès, en présence de l’artiste Wally Ballago Seck, la chanteuse Ma Sané a pris la parole pour défendre les intérêts des artistes locaux.

Face au maire Babacar Diop, elle a insisté sur la nécessité d’un accompagnement plus soutenu de la part de la municipalité, en particulier dans le cadre des préparatifs de la fête de l’indépendance prévue dans la ville.

Selon elle, les artistes thiessois méritent une attention particulière ainsi qu’un appui concret pour développer leurs projets. Elle a ainsi invité les autorités locales à accorder une place plus importante à la culture en renforçant les investissements dans ce secteur.

Dans son intervention, Ma Sané a clairement exprimé son souhait de voir la mairie s’impliquer davantage afin de soutenir les initiatives artistiques et valoriser les talents de la région.