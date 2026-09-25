Thiès : la Croix-Rouge renforce sa réponse aux catastrophes

La Croix-Rouge sénégalaise renforce son dispositif opérationnel face aux catastrophes. À Thiès, des volontaires et responsables issus de plusieurs régions du pays participent à une formation de cinq jours consacrée à l’évaluation des besoins d’urgence et à la planification des interventions.

La session rassemble des profils venus notamment de Dakar, Thiès, Ziguinchor, Dagana et Louga, ainsi que des participants du niveau national. L’objectif est de constituer et de consolider une équipe nationale de réponse aux catastrophes capable d’intervenir avec des méthodes harmonisées lorsqu’une situation d’urgence survient.

Former une équipe nationale spécialisée

Présent à l’ouverture de la session, Ibrahim Alum, secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise, a expliqué que cette formation associe enseignements théoriques et exercices pratiques sur le terrain.

« Nous sommes à Thiès dans le cadre d’une formation d’une équipe nationale de réponse aux catastrophes spécialisée dans les évaluations d’urgence et dans la planification », a-t-il indiqué.

Au terme des cinq jours de travaux, les participants devront restituer les connaissances acquises. La Croix-Rouge sénégalaise entend également créer un effet démultiplicateur : une fois de retour dans leurs zones respectives, les bénéficiaires de la formation seront appelés à partager les méthodes apprises avec les volontaires de leurs comités.

Mieux évaluer les besoins avant toute intervention

Pour la Croix-Rouge sénégalaise, la qualité d'une réponse humanitaire dépend d'abord d'une connaissance précise de la situation sur le terrain. Avant le déploiement de l'aide, les équipes doivent pouvoir déterminer l'ampleur des dégâts, identifier les populations affectées, hiérarchiser leurs besoins et choisir les outils appropriés pour collecter et analyser les données.

Abd Hadrun, présenté comme chef du département des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise, a insisté sur cette dimension essentielle de la formation. Selon lui, les volontaires doivent notamment maîtriser les différentes étapes d'une évaluation : le choix des informations à recueillir, les outils de collecte, le moment de l'enquête, l'analyse des données et la détermination du type d'assistance à apporter aux communautés touchées.

« Dans les situations d’urgence, avant qu’une intervention ne soit faite, il va falloir avoir une idée sur l’ampleur des dégâts », a-t-il souligné, en insistant sur la nécessité de disposer de volontaires correctement outillés pour produire des informations fiables et rapidement exploitables.

Les inondations au cœur des préoccupations

Cette montée en compétences intervient dans un contexte marqué par la récurrence de plusieurs aléas climatiques. Les responsables de la Croix-Rouge sénégalaise citent notamment les inondations parmi les principales catastrophes naturelles auxquelles les communautés sont régulièrement confrontées au Sénégal.

À Thiès comme dans les autres régions, les volontaires de la Croix-Rouge figurent souvent parmi les premiers acteurs mobilisés auprès des populations sinistrées. L'organisation entend ainsi renforcer leurs capacités opérationnelles afin qu'ils puissent intervenir avec davantage de méthode et d'efficacité lors des situations d'urgence.

La formation alternera des séances en salle et une mise en pratique sur le terrain. Les participants devront notamment procéder à une collecte de données avant d'en assurer l'analyse et le traitement.

Un appui de la Fédération internationale et de la coopération italienne

La session bénéficie du soutien technique de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d'un financement de la coopération italienne.

Selon les responsables de la Croix-Rouge sénégalaise, cette activité s'inscrit dans un projet soutenu depuis près d'un an et ayant déjà permis l'organisation de plusieurs sessions de renforcement de capacités.

À travers cette nouvelle formation organisée à Thiès, la Croix-Rouge sénégalaise entend conforter son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics dans la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes, avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables.