Ousmane Sonko président du Sénégal ? Thierno Moussa Sow fait des révélations

Selon Thierno Moussa Sow, Ousmane Sonko dispose d’un poids politique important et bénéficie encore d’une forte mobilisation au sein de l’électorat sénégalais. Pour lui, le parcours politique du leader de Pastef pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochaines années.





L’intervenant estime notamment que la question d’une éventuelle accession de Sonko à la magistrature suprême reste au cœur des enjeux politiques du pays. Une perspective qui alimente déjà les débats, alors que le paysage politique sénégalais connaît d’importantes recompositions.





Des déclarations qui font réagir

Les propos de Thierno Moussa Sow interviennent dans un contexte marqué par de nombreuses interrogations sur l’évolution des rapports de force au sommet de l’État et sur l’avenir de la coalition politique issue de la présidentielle de 2024.





La relation entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko demeure particulièrement scrutée par les observateurs et les militants. Dans ce contexte, toute déclaration concernant l’avenir politique du Premier ministre suscite rapidement des réactions.





Pour Thierno Moussa Sow, le parcours d’Ousmane Sonko ne serait donc pas arrivé à son terme. Ses déclarations relancent ainsi le débat sur une éventuelle candidature future et sur la place que le leader de Pastef pourrait continuer à occuper dans la vie politique sénégalaise.



À ce stade, il s’agit toutefois d’une analyse et d’une prise de position de Thierno Moussa Sow. Une éventuelle candidature d’Ousmane Sonko à une prochaine élection présidentielle dépendra du contexte politique, des règles électorales applicables et des décisions qui seront prises en temps voulu.

