Thiès : 200 volontaires formés pour accompagner les JOJ 2026

La mobilisation se poursuit à Thiès à l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. À la Zone 7, un dispositif de formation réunit actuellement 200 volontaires appelés à contribuer à l’organisation et au bon déroulement des activités liées aux JOJ.





Cette formation constitue une étape importante dans la préparation du personnel volontaire. Elle permet aux participants de mieux se familiariser avec les exigences d’un événement sportif de dimension internationale, notamment en matière d’accueil, d’orientation, d’accompagnement des délégations et de coordination sur le terrain.





Les volontaires sont également sensibilisés à la discipline, au respect des consignes, au travail en équipe et au sens des responsabilités. Autant d’éléments considérés comme essentiels pour assurer un encadrement efficace des différents acteurs et participants aux Jeux.





À travers cette mobilisation, Thiès participe pleinement à la dynamique des JOJ Dakar 2026. La formation de ces 200 volontaires illustre l’importance accordée à la préparation des ressources humaines qui seront appelées à accompagner les opérations durant cette grande manifestation sportive.





Pour les participants, cette expérience représente aussi une opportunité de prendre part à l’organisation d’un événement historique pour le Sénégal et de renforcer leurs compétences dans les domaines de l’organisation, de l’accueil et de la gestion des grands événements.



Alors que les préparatifs se poursuivent dans les différentes zones concernées, la formation des volontaires constitue ainsi l’un des maillons essentiels du dispositif mis en place pour les JOJ Dakar 2026.



