Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : 200 volontaires formés pour accompagner les JOJ 2026


Rédigé le Mardi 29 Septembre 2026 à 22:30 | Lu 171 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, quelque 200 volontaires sont actuellement en formation à la Zone 7 de Thiès. Cette session vise à préparer les participants aux différentes missions qui leur seront confiées lors de cet important rendez-vous sportif international.


La mobilisation se poursuit à Thiès à l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. À la Zone 7, un dispositif de formation réunit actuellement 200 volontaires appelés à contribuer à l’organisation et au bon déroulement des activités liées aux JOJ.
 

Cette formation constitue une étape importante dans la préparation du personnel volontaire. Elle permet aux participants de mieux se familiariser avec les exigences d’un événement sportif de dimension internationale, notamment en matière d’accueil, d’orientation, d’accompagnement des délégations et de coordination sur le terrain.
 

Les volontaires sont également sensibilisés à la discipline, au respect des consignes, au travail en équipe et au sens des responsabilités. Autant d’éléments considérés comme essentiels pour assurer un encadrement efficace des différents acteurs et participants aux Jeux.
 

À travers cette mobilisation, Thiès participe pleinement à la dynamique des JOJ Dakar 2026. La formation de ces 200 volontaires illustre l’importance accordée à la préparation des ressources humaines qui seront appelées à accompagner les opérations durant cette grande manifestation sportive.
 

Pour les participants, cette expérience représente aussi une opportunité de prendre part à l’organisation d’un événement historique pour le Sénégal et de renforcer leurs compétences dans les domaines de l’organisation, de l’accueil et de la gestion des grands événements.
 
Alors que les préparatifs se poursuivent dans les différentes zones concernées, la formation des volontaires constitue ainsi l’un des maillons essentiels du dispositif mis en place pour les JOJ Dakar 2026.
 



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction