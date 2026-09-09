Dame Sakho révèle le secret de « Lou Bakh Ci Thiate »

Rédigé par Lat Soukabé Fall le Jeudi 10 Septembre 2026 à 18:57 | Lu 38 fois

Dans cette vidéo, Dame Sakho revient sur « Lou Bakh Ci Thiate » et partage sa recette, ses explications et les éléments qui se cachent derrière cette démarche.



Une séquence à découvrir jusqu’à la fin pour connaître les détails et comprendre le message de Dame Sakho.

Lat Soukabé Fall