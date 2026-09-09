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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Dame Sakho révèle le secret de « Lou Bakh Ci Thiate »
Dans cette vidéo, Dame Sakho revient sur « Lou Bakh Ci Thiate » et partage sa recette, ses explications et les éléments qui se cachent derrière cette démarche.
Une séquence à découvrir jusqu’à la fin pour connaître les détails et comprendre le message de Dame Sakho.
Maguette Awa Niang face à Thiès Info : Kiiraay, Diomaye, Sonko, les grandes questions de la nouvelle recomposition politique - 11/08/2026
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