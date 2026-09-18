Seune Diagne sans filtre : l’actrice de « Polygame » se dévoile

Seune Diagne fait partie des jeunes visages qui se font progressivement une place dans le paysage audiovisuel sénégalais. À travers ses différentes apparitions à l’écran, notamment dans « Takkema » et « Polygame », elle a pu se rapprocher du public et montrer différentes facettes de son talent.





Au cours de cet entretien avec Moussa Fall, l’actrice accepte de se livrer sur son parcours et sur son expérience devant les caméras.





De « Takkema » à « Polygame »

Interrogée sur ses différentes expériences dans les séries sénégalaises, Seune Diagne revient sur les rôles qui ont marqué son parcours.





Sa participation à « Polygame » lui a notamment permis de se retrouver dans une production qui met en scène des situations inspirées de la société sénégalaise et des relations humaines.





Dans « Takkema », elle poursuit également son expérience dans l’univers des séries. Pour la comédienne, chaque projet constitue une nouvelle occasion d'apprendre, de progresser et de mieux maîtriser les exigences du métier.





Une actrice face aux réalités du métier

Être actrice ne se limite pas à apparaître devant une caméra. Derrière chaque scène se trouvent la préparation, la mémorisation des textes, le travail avec les autres comédiens et les indications du réalisateur.





Au fil de l'entretien, Seune Diagne revient sur ces différentes réalités et sur les exigences auxquelles sont confrontés les jeunes acteurs qui souhaitent évoluer durablement dans le milieu.





Elle évoque également le regard du public, parfois très différent de la réalité vécue par les comédiens dans leur vie privée.



Ses ambitions pour la suite

L’entretien avec Moussa Fall permet également d’aborder les perspectives de l’actrice. Seune Diagne affiche son envie de continuer à évoluer dans le secteur audiovisuel et de participer à de nouveaux projets.





Entre expériences déjà acquises et ambitions pour l’avenir, la comédienne entend poursuivre son chemin et continuer à se faire une place dans un milieu artistique sénégalais en pleine évolution.





Cette rencontre permet ainsi au public de découvrir une autre facette de Seune Diagne, au-delà des personnages qu'elle interprète à l'écran.



Un entretien à découvrir avec Seune Diagne, face à Moussa Fall, entre confidences, parcours artistique et projets d'avenir.

