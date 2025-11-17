Mbour, entre authenticité côtière et dynamisme économique

Le trajet depuis La Somone est ponctué de nombreux dos-d’âne ralentissant la circulation. Mais à l’arrivée, Mbour dévoile son caractère de grande ville côtière. Classée deuxième site touristique du Sénégal après la Casamance, elle séduit par son authenticité, en contraste avec la station balnéaire voisine de Saly, située à seulement 5 km.



Le port de pêche, véritable cœur battant de Mbour, est une scène vivante où l’activité ne s’arrête jamais. Toute la journée, jusqu’à 20 heures, des centaines de pirogues colorées entrent et sortent du port. Les pêcheurs peuvent s’absenter une à deux semaines, parfois jusqu’aux eaux gambiennes ou casamançaises.





À chaque retour de pirogue, une intense activité commerciale se met en place.

Sur la plage, des jeunes déchargent le poisson pour une première criée, avant que les prix n’augmentent en se rapprochant de la halle aux poissons. Les acheteurs se bousculent : restaurateurs, grossistes des villes voisines, ou encore exportateurs vers l’Europe.



Les femmes y jouent un rôle central : elles achètent, vendent, nettoient et transforment le poisson sur place. Rien ne se perd :



coquilles utilisées dans le ciment,

invendus salés et séchés,

​écales réutilisées comme engrais naturel.



Mbour propose une immersion totale dans la vie sénégalaise.

Le marché aux légumes et aux épices déborde de couleurs, de bruits et d’odeurs, où l’on trouve de tout : karité, condiments, produits artisanaux. Il faut néanmoins veiller à la qualité de certains articles. Les stands de poisson séché et de yett rappellent la proximité de la mer.



Le marché artisanal constitue le deuxième pôle d’attraction de la ville. Accompagné d’un guide, on y découvre des artisans travaillant le bois directement à partir du tronc pour créer djembés, tambours, pilons ou statues animales monumentales.

Les visiteurs assistent parfois à des démonstrations de djembé, une expérience vibrante que les enfants, comme les adultes, apprécient particulièrement.



Malgré la croissance rapide de sa population, Mbour conserve son âme de ville africaine authentique, animée, commerçante et profondément ancrée dans ses traditions. Entre son port de pêche bouillonnant et son marché artisanal unique, elle offre une alternative captivante pour ceux qui souhaitent s’éloigner du tourisme très encadré de Saly.

