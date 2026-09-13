Anniversaire de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh : l’association Sope Dabakh organise un don de sang et des circoncisions

Rédigé le Lundi 14 Septembre 2026 à 23:39 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

À l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, l’association Sope Dabakh a initié plusieurs actions sociales, notamment une opération de don de sang et une campagne de circoncision au profit des populations. Une initiative placée sous le signe de la solidarité et du service à la communauté.





Lat Soukabé Fall

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