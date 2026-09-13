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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Anniversaire de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh : l’association Sope Dabakh organise un don de sang et des circoncisions
À l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, l’association Sope Dabakh a initié plusieurs actions sociales, notamment une opération de don de sang et une campagne de circoncision au profit des populations. Une initiative placée sous le signe de la solidarité et du service à la communauté.
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Lundi 14 Septembre 2026 - 13:47 Keur Mame Boubacar Mbacké : un grand récital du Coran suivi d’une conférence
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Samedi 12 Septembre 2026 - 23:03 Gamou Cheikh Abdou Lahi Yakhine Aidara : Thiès au rythme de l’édition 2026
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