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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 26 SEPPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2026


Rédigé le Vendredi 25 Septembre 2026 à 22:05 | Lu 68 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 26 SEPPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2026
- Dadyba : Tél : 78 957 78 78, Rond Point Zac en face Grande mosquée de la Zac
  • Serigne Saliou Thiam : Tél : 33 954 15 57,Rond Point Mbour 1 près de la boulangerie industrielle
  • Lat-Dior : Tél : 33 951 14 37, Rond Point Diakhao
  • Mame Asta Walo : Tél : 33 951 86 76, Route de Fandène après la boulangerie Keur Issa
  • Camp : Tél : 33 951 12 86, Face camp Tropical
  • Randoulène : Tél : 77 615 27 36, Carrefour Nietty Kaad, Grand Thiès
 



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