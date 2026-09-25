- Serigne Saliou Thiam : Tél : 33 954 15 57,Rond Point Mbour 1 près de la boulangerie industrielle
- Lat-Dior : Tél : 33 951 14 37, Rond Point Diakhao
- Mame Asta Walo : Tél : 33 951 86 76, Route de Fandène après la boulangerie Keur Issa
- Camp : Tél : 33 951 12 86, Face camp Tropical
- Randoulène : Tél : 77 615 27 36, Carrefour Nietty Kaad, Grand Thiès
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 26 SEPPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2026
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Samedi 19 Septembre 2026 - 00:57 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 19 AU 26 SEPPTEMBRE 2026
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Vendredi 11 Septembre 2026 - 23:00 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 12 AU 19 SEPPTEMBRE 2026
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