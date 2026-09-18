Thiès : Babacar Diop relance la réhabilitation des routes

La Ville de Thiès relance son programme de réhabilitation de la voirie. Le maire, Dr Babacar Diop, a donné le coup d’envoi des travaux sur l’axe reliant Cité Senghor à Silmang, dans la commune de Thiès-Est, une route dont l’état de dégradation faisait l’objet de doléances récurrentes des populations.

« Nous reprenons les travaux du programme de réhabilitation des routes de Thiès », a déclaré Babacar Diop. Selon le maire, plusieurs axes majeurs de la ville connaissent depuis de longues années une dégradation avancée, nécessitant des interventions de remise à niveau.

Treize jours de travaux sur l’axe Cité Senghor-Silmang

Pour ce nouveau chantier, l’édile annonce une durée d’exécution de treize jours. La municipalité entend ainsi remettre en état un axe particulièrement fréquenté par les habitants de Cité Senghor, de Silmang et des villages environnants.

Babacar Diop affirme que la décision d’intervenir sur cette route résulte notamment des sollicitations adressées à la mairie par les riverains et les usagers. Des arbitrages ont ensuite été opérés pour intégrer cette « vieille doléance » dans la nouvelle phase des travaux.

La cérémonie de lancement a également mobilisé des représentants des quartiers concernés et des responsables techniques du chantier. Parmi les personnalités ayant réagi à l’opération figure Serigne Khadim Lô Gaydel, qui a salué la réhabilitation de l’axe tout en appelant les populations à préserver la nouvelle infrastructure.

Six axes dans la nouvelle phase

Après Cité Senghor-Silmang, la municipalité prévoit de poursuivre les travaux sur cinq autres axes. Le programme annoncé concerne ainsi six routes à travers plusieurs secteurs de Thiès.

Les interventions doivent notamment toucher la route de Bountou Dépôt, l’avenue Ousmane Ngom traversant le marché Moussanté, ainsi que la route de Sampathé, entre l’immeuble Jëf-jël et la mosquée de Thierno Djibril Wane.

La Cité Ballabey, où la chaussée est également fortement dégradée, figure dans le programme. La municipalité prévoit enfin la reconstruction de la route allant du Terrain Rail à Médina Fall.

Plus de 900 millions de francs CFA pour la première phase

Revenant sur les investissements déjà consentis, Babacar Diop a indiqué que la première phase du programme avait mobilisé plus de 900 millions de francs CFA pour environ sept kilomètres de routes réhabilitées.

La deuxième phase doit porter sur environ neuf kilomètres de voirie. Le maire présente ces investissements comme l’un des leviers de sa politique municipale en matière de mobilité urbaine et d’amélioration du réseau routier.

Sur le financement des collectivités territoriales, Babacar Diop a rappelé que les municipalités bénéficient des fonds de dotation et d’équipement de l’État. Il estime toutefois que ces ressources ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des besoins de la ville et assure que la municipalité cherche à dégager des marges de manœuvre pour financer ses priorités.

Dix nouveaux carrefours équipés avant décembre

Le programme routier est accompagné d’un volet consacré à la sécurité et à la régulation de la circulation. Selon le maire, cinq carrefours ont déjà été équipés de feux tricolores à Thiès.

Babacar Diop annonce désormais la réception de dix nouveaux carrefours équipés avant le mois de décembre. Il a également évoqué une étape supplémentaire concernant cinq autres intersections à partir de janvier 2027.

Parmi les secteurs cités pour la poursuite du programme figurent notamment le rond-point de l’hôpital régional de Thiès, l’intersection dite « Robinet Bagarre » et le rond-point du Champ de courses.

À travers la réhabilitation des chaussées et le déploiement des feux tricolores, la mairie dit vouloir améliorer la fluidité du trafic, sécuriser les déplacements et faciliter la circulation des personnes et des marchandises.

Babacar Diop rattache ces investissements à son ambition déclarée de faire de Thiès « la première ville du Sénégal », un objectif qu’il estime indissociable de la modernisation des infrastructures urbaines.