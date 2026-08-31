« Il est très généreux » : Dame Sène parle de Wally Seck

Selon Dame Sène, Wally Seck ne se distingue pas uniquement par son talent musical et sa popularité. Il serait également un homme particulièrement généreux, toujours disposé à venir en aide à ceux qui en ont besoin.





« Il est très généreux », a notamment déclaré Dame Sène, soulignant ainsi le caractère altruiste du chanteur.





Cette déclaration vient s’ajouter aux nombreux témoignages qui mettent en avant la personnalité de Wally Seck en dehors de la scène. L’artiste, très suivi au Sénégal et dans la diaspora, continue de susciter de nombreux commentaires, aussi bien pour sa carrière musicale que pour ses engagements et ses relations avec son entourage.



À travers ces propos, Dame Sène entend surtout rappeler que derrière la célébrité et le succès se trouve, selon lui, un homme attaché au partage et à la solidarité.

