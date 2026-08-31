Le gouvernement sénégalais entend renforcer son soutien aux ménages les plus vulnérables dans le cadre de sa nouvelle orientation économique. Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a réaffirmé la volonté des autorités de maintenir un équilibre entre discipline budgétaire et protection sociale.

Le principal changement annoncé concerne les bourses de sécurité familiale. Le budget annuel consacré à ce programme, actuellement fixé à 70 milliards de FCFA pour 500 000 familles, doit être porté à 140 milliards de FCFA à partir de 2027. Le nombre de ménages bénéficiaires devrait également doubler pour atteindre un million.

Cette augmentation intervient alors que le gouvernement poursuit la réforme du système de subventions énergétiques. Pour les autorités, le renforcement des dispositifs sociaux doit accompagner ces changements afin de mieux protéger les populations les plus exposées aux difficultés économiques.

Cheikh Diba a ainsi insisté sur le lien entre les réformes économiques et la protection des personnes vulnérables. Selon lui, les mesures destinées à améliorer l’équité doivent nécessairement s’accompagner d’un renforcement des mécanismes de protection sociale.

À court terme, le gouvernement prévoit également le versement de la prochaine tranche des bourses de sécurité familiale avant la fin du mois de septembre. Cette échéance intervient à l’approche de la rentrée scolaire et doit permettre aux familles bénéficiaires de disposer de ce soutien financier.

Les autorités souhaitent par ailleurs inscrire les dépenses sociales dans la durée. Le ministre de l’Économie a indiqué qu’elles constitueront une priorité de la programmation budgétaire au cours des trois prochaines années.