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Accident mortel à Thiès : un jeune conducteur de Jakarta percuté par un camion


Rédigé le Mercredi 2 Septembre 2026 à 10:19 | Lu 108 fois Rédigé par


Un jeune conducteur de moto Jakarta a perdu la vie dans un accident survenu près du stade Maniang Soumaré à Thiès.


Accident mortel à Thiès : un jeune conducteur de Jakarta percuté par un camion
 
Un grave accident de la circulation s’est produit dans la matinée à Thiès, aux abords du stade Maniang Soumaré. Un jeune homme circulant à bord d’une moto Jakarta a trouvé la mort après une collision avec un camion.
Selon les premiers témoignages, le conducteur aurait effectué une mauvaise manœuvre à la suite d’une sortie mal négociée, avant de se retrouver sur la trajectoire du poids lourd.
La violence du choc aurait projeté puis traîné la victime sur plusieurs mètres. La moto a, elle aussi, été fortement endommagée.
D’après les informations recueillies sur place, le jeune homme serait décédé sur le coup.
Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Les secours ont ensuite pris en charge la victime et l’ont transportée vers l’hôpital.
Je peux continuer à reformuler vos prochains articles exactement avec ce même ordre et sans ajout d’informations.



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