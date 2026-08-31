Un grave accident de la circulation s’est produit dans la matinée à Thiès, aux abords du stade Maniang Soumaré. Un jeune homme circulant à bord d’une moto Jakarta a trouvé la mort après une collision avec un camion.
Selon les premiers témoignages, le conducteur aurait effectué une mauvaise manœuvre à la suite d’une sortie mal négociée, avant de se retrouver sur la trajectoire du poids lourd.
La violence du choc aurait projeté puis traîné la victime sur plusieurs mètres. La moto a, elle aussi, été fortement endommagée.
D’après les informations recueillies sur place, le jeune homme serait décédé sur le coup.
Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Les secours ont ensuite pris en charge la victime et l’ont transportée vers l’hôpital.
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