Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a été chargé de notifier officiellement cette décision au technicien de 45 ans, dont l’aventure à la tête de la sélection s’achève après une élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde, un résultat jugé insuffisant au regard des ambitions du football sénégalais.





Si son départ marque la fin d’un chapitre, Pape Thiaw ne quittera toutefois pas ses fonctions les mains vides. Selon les révélations de Bacary Cissé, président de la commission Communication de la FSF, dans un entretien accordé à L’Observateur ce lundi, l’ancien sélectionneur percevra une indemnité de licenciement de 240 millions de francs CFA.





Ce montant correspond à huit mois de salaire, Pape Thiaw bénéficiant d'une rémunération mensuelle nette de 30 millions de francs CFA au moment de son éviction.





Toujours selon Bacary Cissé, cette indemnité était prévue dans les clauses du contrat signé avec le sélectionneur. Le responsable fédéral révèle également que ce contrat avait été conclu dans des circonstances particulièrement tendues, quelques heures seulement avant le coup d’envoi du match amical entre le Sénégal et la Norvège, perdu par les Lions sur le score de 3 buts à 2.





Le départ de Pape Thiaw ouvre désormais une nouvelle période d’incertitude pour les Lions de la Teranga. La FSF devra rapidement se pencher sur la désignation d’un nouveau sélectionneur capable de relancer la dynamique de l’équipe nationale en vue des prochaines échéances continentales et internationales.

