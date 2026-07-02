Âgé de 52 ans, Ma Fatim Diaw a obtenu son baccalauréat 2026 en tant que candidat libre au centre de l'Institut islamique supérieur de Louga. Une réussite qu'il considère comme la preuve qu'il est possible de reprendre ses études, quel que soit son âge.

Après avoir interrompu son parcours scolaire à la fin des années 1990, il a exercé plusieurs activités professionnelles avant d'intégrer l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en 2015 comme agent enquêteur. Depuis trois ans, il travaille au service départemental du Commerce de Kébémer.

Le nouveau bachelier explique que ses obligations professionnelles l'avaient empêché de se présenter à une précédente session de l'examen. Il a finalement repris ses études l'année dernière avant de réussir le baccalauréat cette année.

À travers cette expérience, il encourage les jeunes à faire preuve de persévérance, à développer le goût de la lecture dès le plus jeune âge et à préparer leurs examens avec sérieux. Il les invite également à respecter les règles des examens et à éviter toute tentative de fraude.

Il a aussi exprimé sa gratitude envers un ancien camarade de classe, aujourd'hui enseignant, qu'il considère comme l'une des personnes ayant contribué à son retour sur les bancs de l'école.

Le président du jury a salué un parcours exemplaire, estimant que cette réussite constitue un message fort pour les jeunes. Selon lui, cette expérience démontre que la détermination, le travail et la persévérance permettent d'atteindre ses objectifs, quel que soit l'âge.