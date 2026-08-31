Son état de santé a progressivement rendu le travail difficile, jusqu’à l’obliger à arrêter son activité. Une situation qui a lourdement affecté son quotidien, puisqu’il ne dispose désormais plus de revenus suffisants pour faire face à ses besoins.





Depuis, cet homme vit dans l’espoir de bénéficier d’une prise en charge adaptée. Il lance un appel aux autorités, aux associations, aux organisations caritatives ainsi qu’aux personnes de bonne volonté à Thiès et ailleurs afin de l’aider à accéder aux soins dont il a besoin.





Au-delà des difficultés médicales, c’est aussi la question de sa survie quotidienne qui préoccupe. Ne pouvant plus travailler comme auparavant, il peine à subvenir à ses besoins et souhaite retrouver, autant que possible, son autonomie.





Son témoignage est avant tout un cri de détresse. À travers cet appel, il espère attirer l’attention sur sa situation et trouver des soutiens capables de l’accompagner dans son parcours de soins.



À Thiès, son appel à la solidarité est désormais lancé. Il souhaite simplement pouvoir se soigner, améliorer ses conditions de vie et retrouver un jour la possibilité de travailler et de vivre dignement.

