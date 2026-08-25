Gamou 2026 à Thiès : Ousmane Diagne en tournée auprès des familles religieuses

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À la veille du Gamou 2026, le ministre Ousmane Diagne a effectué une tournée auprès de plusieurs familles religieuses de Thiès. Une démarche de proximité menée dans le cadre des activités de Kiiraay, au cours de laquelle il a transmis un message aux guides religieux. Les échanges ont également été marqués par des témoignages appuyés à l'endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont les qualités et l'action ont été saluées par les religieux.

À quelques heures de la célébration du Gamou, les foyers religieux de Thiès connaissent une intense activité. Aux préparatifs spirituels et organisationnels s'ajoutent les visites de personnalités venues présenter leurs hommages et recueillir les prières des guides religieux.

C'est dans ce contexte que le ministre Ousmane Diagne a entrepris une série de visites auprès de familles religieuses de la capitale du Rail, dans le cadre d'une tournée de Kiiraay.

Ousmane Diagne porte un message aux familles religieuses

Au cours de ses différentes étapes, le ministre a été reçu par des responsables et guides religieux avec lesquels il s'est entretenu dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect.

Ousmane Diagne a profité de ces rencontres pour délivrer un message aux religieux, tout en rappelant l'importance de la place qu'occupent les foyers religieux dans la préservation de la paix, de la cohésion sociale et des valeurs qui fondent la société sénégalaise.

Les qualités du président Bassirou Diomaye Faye saluées

Les rencontres ont également donné lieu à des prises de parole remarquées des guides religieux. En réponse au message porté par le ministre, des religieux ont évoqué le président de la République Bassirou Diomaye Faye, saluant ses qualités et formulant des prières pour la réussite de sa mission à la tête du Sénégal.

Dans un contexte où les familles religieuses jouent traditionnellement un rôle important de régulation sociale, ces échanges ont dépassé le simple cadre d'une visite de courtoisie. Ils ont été l'occasion de rappeler les valeurs de paix, de dialogue, d'unité et de stabilité auxquelles les différents intervenants ont appelé.

Kiiraay au contact des foyers religieux de Thiès

Cette tournée traduit également la volonté de Kiiraay d'aller à la rencontre des différentes composantes religieuses de Thiès à l'occasion de ce moment majeur du calendrier musulman.

D'étape en étape, les échanges ont été ponctués de prières pour le Sénégal, pour la paix et pour la réussite des autorités dans leurs missions. Les guides religieux ont insisté sur la nécessité de préserver la cohésion nationale et les relations entre les différentes communautés.

Pour Ousmane Diagne, cette tournée constitue ainsi un moment privilégié de dialogue avec les familles religieuses, à la veille d'un Gamou qui mobilise des milliers de fidèles à Thiès et dans les principales cités religieuses du pays.

Des prières pour le Sénégal à la veille du Gamou

Cette séquence auprès des familles religieuses intervient dans un contexte de forte mobilisation autour du Gamou 2026. À Thiès comme dans les autres foyers religieux, les derniers préparatifs ont été accompagnés de nombreuses visites de responsables institutionnels, politiques et sociaux.

La tournée conduite par Ousmane Diagne aura ainsi été marquée à la fois par la transmission de messages, les échanges avec les guides religieux et les témoignages formulés à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye.

Thiesinfo

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