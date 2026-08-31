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DPG : l’Assemblée nationale fixe la séance au mardi 8 septembre


Rédigé le Mercredi 2 Septembre 2026 à 10:16 | Lu 98 fois Rédigé par


L’Assemblée nationale a programmé la Déclaration de politique générale du Premier ministre Mouhamed Al Aminou Lo au mardi 8 septembre 2026 à 10 h.


DPG : l’Assemblée nationale fixe la séance au mardi 8 septembre

 

La DPG de Mouhamed Al Aminou Lo programmée au 8 septembre à l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a retenu la date du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures pour la tenue de la séance consacrée à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Mouhamed Al Aminou Lo.
Cette programmation a été décidée mardi par la Conférence des présidents de l’institution parlementaire, qui s’est réunie pour examiner les modalités d’organisation de cette séance.
Toutefois, cette date reste susceptible d’être modifiée. L’Assemblée nationale précise que la séance est prévue sous réserve d’une éventuelle nouvelle date fixée par le président de la République, conformément au délai réglementaire de huit jours.
La décision s’appuie sur les dispositions des articles 22 et 77 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Cette programmation intervient alors que l’Assemblée nationale a ouvert, mardi, sa deuxième session extraordinaire de l’année 2026, convoquée à la demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



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