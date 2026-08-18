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Gamou 2026 : la Mosquée Toucouleur dévoile les préparatifs de l’événement


Rédigé le Mardi 18 Août 2026 à 18:41 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, la Mosquée Toucouleur se prépare activement pour le Gamou 2026, prévu le mardi 25 août 2026 à partir de 10 heures. Cette importante rencontre sera organisée sous l’égide de Thierno Madany Mountakha Tall, avec la conduite du Khalife Thierno Mouhamed Lamine Sall.


À l’approche de ce grand rendez-vous, les préparatifs se poursuivent au niveau de la Mosquée Toucouleur. Les responsables et les équipes mobilisées travaillent à la mise en place des différentes dispositions nécessaires pour accueillir les fidèles dans les meilleures conditions.
 

L’organisation prévoit notamment des mesures liées à l’accueil, à l’aménagement des espaces et à la coordination des activités. Une mobilisation importante est attendue à l’occasion de cette rencontre, qui débutera à 10 heures.
 
Le rendez-vous du mardi 25 août 2026 constitue ainsi un moment important pour les fidèles et les responsables de la Mosquée Toucouleur. Sous l’égide de Thierno Madany Mountakha Tall et sous la conduite du Khalife Thierno Mouhamed Lamine Sall, les préparatifs entrent dans leur dernière phase avant le grand jour.



Lat Soukabé Fall

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