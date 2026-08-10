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Maguette Awa Niang face à Thiès Info : Kiiraay, Diomaye, Sonko, les grandes questions de la nouvelle recomposition politique

Mardi 11 Août 2026 - 16:51
Rédigé par Lat Soukabé Fall le Mardi 11 Août 2026 à 16:51 | Lu 51 fois

Maguette Awa Niang face à Thiès Info : Kiiraay, Diomaye, Sonko, les grandes questions de la nouvelle recomposition politique


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La nouvelle configuration politique du Sénégal était au cœur de l’émission de Thiès Info. Invitée de la rédaction, Maguette Awa Niang s’est exprimée sur la création de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, son soutien au président Bassirou Diomaye Faye et les relations désormais complexes entre le chef de l’État et Ousmane Sonko.
 

La politique sénégalaise connaît une nouvelle phase de recomposition. Après l’arrivée au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko, les évolutions intervenues au sommet de l’État ont progressivement modifié les rapports de force au sein du camp arrivé au pouvoir.
 

C’est dans ce contexte que Maguette Awa Niang était l’invitée de Thiès Info. Pendant l’entretien, plusieurs questions ont été soumises à la responsable politique, notamment sur son engagement aux côtés du président de la République et sur la création de Kiiraay – Les Patriotes Républicains.
 

« Pourquoi nous soutenons Diomaye »

L’un des principaux axes de l’émission concernait le soutien apporté à Bassirou Diomaye Faye.
 

Maguette Awa Niang a été invitée à expliquer les raisons de cet engagement et la vision politique qui sous-tend son positionnement. Elle a également répondu aux interrogations concernant la nouvelle organisation politique autour du chef de l’État.
 

Pour la responsable politique, le débat doit désormais porter sur les orientations prises par le président de la République et sur les réponses apportées aux attentes des Sénégalais.
 

Kiiraay, une nouvelle étape politique

La création de Kiiraay constitue l’un des faits politiques majeurs de cette nouvelle période.
 

Le lancement de cette formation intervient alors que le paysage politique sénégalais connaît une profonde transformation. La naissance de cette nouvelle force soulève notamment des questions sur son positionnement, ses objectifs et sa capacité à s’implanter durablement dans les différentes régions du pays.
 

Face à Thiès Info, Maguette Awa Niang a été appelée à expliquer ce que représente Kiiraay et pourquoi elle estime nécessaire de soutenir cette nouvelle dynamique.
 

Diomaye-Sonko : une relation au cœur des interrogations

Impossible également de parler de l’actualité politique sénégalaise sans évoquer les rapports entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.
 

Les deux hommes ont longtemps incarné un même projet politique. Mais les évolutions récentes ont profondément changé la donne.
 

Maguette Awa Niang a été interrogée sur cette situation, notamment sur les divergences apparues entre les deux camps et leurs conséquences sur l’avenir de la majorité politique.
 

Kiiraay et PASTEF : quelles différences ?

Autre question majeure abordée : le rapport entre Kiiraay et le PASTEF.
 

Alors que les deux formations s’inscrivent dans l’héritage politique de la rupture annoncée avec l’ancien système, leurs trajectoires sont aujourd’hui différentes.
 

L’enjeu est désormais de savoir si cette nouvelle configuration donnera naissance à une véritable confrontation politique ou si des passerelles pourront encore exister entre les différentes composantes de l’ancien camp du pouvoir.
 

Les « Sentinelles de Diomaye » affichent leur position

Maguette Awa Niang s’est également exprimée en tant que figure engagée dans les Sentinelles de Diomaye PR.
 

Ce positionnement traduit une volonté de défendre l’action du président Bassirou Diomaye Faye et de participer à la construction de sa nouvelle dynamique politique.
 

Dans un contexte où les critiques contre le pouvoir se multiplient, cette prise de parole vise également à répondre aux interrogations d'une partie de l'opinion sur les choix du chef de l'État.
 

Une recomposition qui ne fait que commencer

Au-delà des personnes et des rivalités, la question centrale reste celle de l’avenir du paysage politique sénégalais.
 

La création de Kiiraay, l’évolution des rapports entre Diomaye et Sonko et la nouvelle organisation des forces politiques annoncent une période de recomposition.
 

L’entretien de Maguette Awa Niang avec Thiès Info aura ainsi permis de mettre en lumière la position de celles et ceux qui ont choisi de faire confiance au président Bassirou Diomaye Faye.
 

Kiiraay réussira-t-il à s’imposer comme une nouvelle force politique majeure ? Quel avenir pour les relations entre Diomaye et Sonko ? Quelle place pour le PASTEF dans cette nouvelle configuration ?
 
Autant de questions qui devraient continuer à alimenter le débat politique sénégalais dans les prochains mois.

Lat Soukabé Fall
Lu 51 fois

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