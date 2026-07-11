La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé l'ouverture d'une procédure visant à mettre fin aux fonctions du sélectionneur Pape Bouna Thiaw ainsi que de l'ensemble de son staff technique. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion du Comité exécutif, à la suite de l'élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique après prolongation.

Selon la FSF, cette démarche fait suite à une évaluation des résultats de l'équipe nationale et de ses perspectives. Malgré cette décision, Pape Bouna Thiaw quitte son poste avec un bilan de 31 rencontres, dont 21 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites.

Nommé sélectionneur en octobre 2024 après avoir assuré l'intérim à la suite du départ d'Aliou Cissé, il a notamment conduit les Lions au sacre lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc et à une qualification pour la Coupe du monde 2026. Sous sa direction, le Sénégal a également terminé en tête de son groupe lors des éliminatoires du Mondial avec sept victoires et trois matchs nuls.

Lors de la Coupe du monde 2026, les Lions ont été éliminés en seizièmes de finale par la Belgique. Après deux défaites en phase de groupes contre la France et la Norvège, ils avaient obtenu leur qualification grâce à une victoire face à l'Irak.

À la suite de cette élimination, les choix tactiques du sélectionneur lors de la rencontre contre la Belgique ont suscité des critiques de la part de plusieurs observateurs et supporters.

Ancien international sénégalais, Pape Bouna Thiaw avait auparavant dirigé la sélection locale avec laquelle il avait remporté le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023. Après avoir assuré l'intérim à la tête des Lions, ses résultats lors des éliminatoires de la CAN 2025 avaient conduit la FSF à le confirmer au poste de sélectionneur.

Malgré un parcours marqué par un titre continental et un bilan globalement positif, la Fédération sénégalaise de football a décidé d'engager la procédure mettant fin à son mandat.

