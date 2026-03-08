Tension au sommet de l’État : Sonko et Diomaye Faye dans une cohabitation délicate

Rédigé par Lat Soukabé Fall le Mercredi 11 Mars 2026 à 18:38 | Lu 32 fois

Depuis plusieurs semaines, des désaccords éclatent entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, fragilisant la cohésion gouvernementale. Le Professeur Niang analyse ces tensions et alerte sur les risques pour la stabilité politique du pays.

Lat Soukabé Fall