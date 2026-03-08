|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Malaw d’Or 2026 : la Première Dame de la Gambie attendue à Thiès pour une édition sous-régionale de grande envergure 08/03/2026 Massaly adresse une lettre au Président Bassirou 06/03/2026 Saer Mangane appelle à faire du 4 Avril à Thiès un levier durable de développement et alerte sur la situation nationale 02/03/2026 Thiès : plus de 12 milliards FCFA pour moderniser l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène 01/03/2026 Thiès : la coalition Diomaye Président affiche l’unité et prépare la massification 01/03/2026
|
Tension au sommet de l’État : Sonko et Diomaye Faye dans une cohabitation délicate
Mercredi 11 Mars 2026 - 18:38
Rédigé par Lat Soukabé Fall le Mercredi 11 Mars 2026 à 18:38 | Lu 32 fois
Depuis plusieurs semaines, des désaccords éclatent entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, fragilisant la cohésion gouvernementale. Le Professeur Niang analyse ces tensions et alerte sur les risques pour la stabilité politique du pays.
Lat Soukabé Fall
Lu 32 fois
Dans la même rubrique :
Entre traditions et modernité : “Trucs et Astuces de femmes du Sénégal” fait parler d’elle - 09/03/2026
Trucs et Astuces de femmes du Sénégal: Le Karité - 23/02/2026
Cérémonies
Emissions
Tension au sommet de l’État : Sonko et Diomaye Faye dans une cohabitation délicate
11/03/2026
Entre traditions et modernité : “Trucs et Astuces de femmes du Sénégal” fait parler d’elle
09/03/2026
Trucs et Astuces de femmes du Sénégal: Le Karité
23/02/2026
DECRYPTAGE: Mort d'un étudiant, Affaire Pape Cheikh Diallo...
13/02/2026
Cérémonies
Concours de récital du Coran à Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng appelle à la paix et soutient l’Iran et la Palestine
07/03/2026
Thiès en prière : 28ᵉ édition de la grande conférence religieuse de Grand Standing
01/03/2026
Thiès : Célébration du Gamou de Serigne Omar Dème au quartier Grand Thiès
26/01/2026
Nguinth (Thiès) : la Grande Journée Culturelle “Darmanko” célèbre sa 21ᵉ édition le 27 décembre
16/12/2025
PEOPLE
Entête
ANNONCES
Flux RSS
Sport et Culture
Liste de liens
Suivez-nous
Dans la boutique
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com