Massaly adresse une lettre au Président Bassirou

Le Président de l'UNR Mouhamadou lamine Massaly a adressé une lettre au Président Bassirou Diomaye Faye pour solliciter son soutien à la candidature du Président Macky SALL au poste de Secrétaire général de l’ONU.



Lettre ouverte à Son Excellence le Président de la République du Sénégal

À

Son Excellence Bassirou Diomaye Faye

Président de la République du Sénégal



Monsieur le Président,



En ma qualité d’homme politique et président de l’UNR (Union pour une Nouvelle République), animé par le sens de l’intérêt supérieur de la Nation et le rayonnement de l’Afrique, je me permets de solliciter votre soutien officiel à la candidature de Son Excellence Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.



Le Sénégal s’est toujours distingué par la qualité de ses hommes d’État, la solidité de ses institutions et sa tradition diplomatique respectée dans le monde. La candidature du Président Macky Sall constitue une opportunité historique pour notre pays et pour l’Afrique. Il est le seul candidat africain et incarne le leadership diplomatique du Sénégal sur la scène internationale.



Durant ses années à la tête du Sénégal, il a acquis une expérience précieuse dans les enjeux géopolitiques, le multilatéralisme, la médiation et le dialogue international. Son engagement dans le développement durable, la stabilité régionale et la coopération internationale lui confère une légitimité incontestable pour représenter les nations à l’ONU.



Au-delà du candidat, c’est l’image du Sénégal qui est en jeu. En soutenant cette candidature, vous démontreriez que l’intérêt supérieur de la Nation prime sur les divergences politiques, incarnant une vision républicaine mature et un leadership au service de l’Afrique. Un tel geste enverrait un message fort d’unité, de stabilité institutionnelle et de maturité démocratique.



Notre pays a l’occasion de porter l’un des siens à la tête de l’ONU. Votre soutien serait un acte courageux et rassembleur, marquant durablement votre magistère et honorant la République.



Dans l’espoir que cet appel retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.



Mouhamadou Lamine Massaly

Président du parti UNR