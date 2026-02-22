Trucs et Astuces de femmes du Sénégal: Le Karité

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi vers les coups de 5 heures du matin au marché central de Thiès au niveau du secteur Petersen Roukkou Disquette. Une trentaine de cantines ont été réduites en cendre.

Les flammes ont causé d'importants dégâts matériels. Selon les premières réactions émanant des victimes, les pertes sont estimées à plus d'une centaine de millions de Fcfa.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont effectué le déplacement et ont réussi à maitrisé les flammes, mais la promiscuité et les branchements anarchiques ont un peu ralenti les opérations.

Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie, informe la même source.