ALERTE – Diogo : un violent incendie frappe l'usine de GCO (Eramet), le personnel évacué 22/02/2026 LA FETE DE L'INDEPENDANCE A THIES, C'EST AVANT, PENDANT ET APRES LE 4 AVRIL - LA CONTRIBUTION CITOYENNE DU MOUVEMENT THIES D'ABORD 20/02/2026 Thiès accueillera la Fête de l'Indépendance 2026 : l'appel solennel d'Ibrahima Macodou Fall à l'engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l'insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d'Abord » interpelle l'État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026
Trucs et Astuces de femmes du Sénégal: Le Karité
Lundi 23 Février 2026 - 18:47
Rédigé par Lat Soukabé Fall le Lundi 23 Février 2026 à 18:47 | Lu 37 fois
Découvrez les meilleurs trucs et astuces de nos grand-mères sénégalaises pour toujours dégager une bonne odeur et rester fraîche tout au long de la journée ! De l'utilisation des ingrédients naturels à des techniques simples mais efficaces, ces conseils sont spécialement conçus pour les femmes du Sénégal.
Cérémonies
Emissions
Trucs et Astuces de femmes du Sénégal: Le Karité
23/02/2026
DECRYPTAGE: Mort d'un étudiant, Affaire Pape Cheikh Diallo...
13/02/2026
Cérémonies
Thiès : Célébration du Gamou de Serigne Omar Dème au quartier Grand Thiès
26/01/2026
Nguinth (Thiès) : la Grande Journée Culturelle “Darmanko” célèbre sa 21ᵉ édition le 27 décembre
16/12/2025
THIÈS : Anniversaire de Khady Faye 2025 au Sam’s Prestige, une soirée mémorable
11/12/2025
Thiante annuel de Serigne Bassirou Mbacké « Borom Kaay Baax » à Thiès
19/11/2025
Brèves
20/11/2024 10:30
Incendie au marché central de Thiès : plusieurs cantines emportées par les flammes
Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du mardi vers les coups de 5 heures du matin au marché central de Thiès au niveau du secteur Petersen Roukkou Disquette. Une trentaine de cantines ont été réduites en cendre.
Les flammes ont causé d'importants dégâts matériels. Selon les premières réactions émanant des victimes, les pertes sont estimées à plus d'une centaine de millions de Fcfa.
Alertés, les sapeurs-pompiers ont effectué le déplacement et ont réussi à maitrisé les flammes, mais la promiscuité et les branchements anarchiques ont un peu ralenti les opérations.
Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie, informe la même source.
Les flammes ont causé d'importants dégâts matériels. Selon les premières réactions émanant des victimes, les pertes sont estimées à plus d'une centaine de millions de Fcfa.
Alertés, les sapeurs-pompiers ont effectué le déplacement et ont réussi à maitrisé les flammes, mais la promiscuité et les branchements anarchiques ont un peu ralenti les opérations.
Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie, informe la même source.
19/08/2023 22:11
Le général Abdourahamane Tiani s'exprime sur la situation au Niger
Le général Abdourahamane Tiani, figure clé de la situation actuelle au Niger, a récemment fait des déclarations importantes concernant l'avenir politique du pays. Dans un tweet publié par LSI AFRICA, le général Tiani a clarifié la position de son administration.
Il a affirmé :
- « Notre ambition n’est pas de confisquer le pouvoir ».
- « La durée de la transition ne saurait aller au-delà de trois ans ».
- « Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient ».
Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions politiques et sociales au Niger, avec des hashtags tels que #NigerCoup, #NigerCrisis et #Niger émergeant sur les réseaux sociaux pour discuter de la situation.
09/08/2023 23:27
Élections présidentielles au Sénégal
: Le parlement sénégalais a adopté un vote permettant à Khalifa Sall et Karim Wade, deux figures de l'opposition, de se présenter aux élections présidentielles de l'année prochaine
09/08/2023 23:24
Augmentation de l'utilisation des VPN au Sénégal
: L'inscription aux VPN a augmenté de 2800% au-dessus des niveaux normaux, devenant "un élément vital d'infrastructure" pour les citoyens sénégalais.
07/08/2023 02:20
Le Niger a fermé son espace aérien
Le Niger a fermé son espace aérien par crainte d'une intervention militaire de la CEDEAO, après que les dirigeants du coup d'État ont rejeté l'ultimatum de la CEDEAO pour rétablir le président déchu du pays.
05/08/2023 20:00
Tapha GAYE quitte son poste d'entraîneur des Lionnes
Tapha GAYE a officiellement démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale féminine de basket-ball, les Lionnes.
05/08/2023 08:10
La junte militaire au Niger qui séquestre le Président BAZOUM Mohamed et sa famille fait face à la pression internationale
La junte militaire au Niger qui séquestre le Président BAZOUM Mohamed et sa famille fait face à la pression internationale. Sans électricité depuis hier, la résidence présidentielle est aphone, et Niamey attend la mission de la CEDEAO cet après-midi.
04/08/2023 22:30
Avertissement sur l'Alliance Potentielle entre le Niger et le Groupe Wagner de Russie
Un haut fonctionnaire américain a récemment exprimé des préoccupations concernant la situation politique au Niger. Il a averti que le dictateur militaire en devenir du pays pourrait apporter "la mort et la destruction" s'il s'associe avec la force paramilitaire du groupe Wagner de Russie.
Le groupe Wagner est une entreprise militaire privée russe, souvent utilisée par le gouvernement russe pour avancer ses intérêts géopolitiques à l'étranger. L'implication potentielle de ce groupe au Niger soulève des inquiétudes quant à l'influence croissante de la Russie en Afrique et ses implications pour la stabilité régionale.
Ces déclarations interviennent dans le contexte d'efforts pour rétablir le président nigérien Mohamed Bazoum au pouvoir. Les observateurs internationaux suivent de près la situation, conscients des conséquences potentielles pour la région.
Le groupe Wagner est une entreprise militaire privée russe, souvent utilisée par le gouvernement russe pour avancer ses intérêts géopolitiques à l'étranger. L'implication potentielle de ce groupe au Niger soulève des inquiétudes quant à l'influence croissante de la Russie en Afrique et ses implications pour la stabilité régionale.
Ces déclarations interviennent dans le contexte d'efforts pour rétablir le président nigérien Mohamed Bazoum au pouvoir. Les observateurs internationaux suivent de près la situation, conscients des conséquences potentielles pour la région.
04/08/2023 22:23
Ziguinchor : Le bilan des manifestations s'alourdit
Les manifestations à Ziguinchor ont pris une tournure tragique avec un blessé en réanimation qui a perdu la vie. Les autorités locales appellent au calme et à la retenue.
04/08/2023 22:16
Dissolution de Pastef notifiée à Birame Souleye Diop
L'Etat a officiellement notifié la dissolution du parti politique Pastef à Birame Souleye Diop. Cette décision a suscité de nombreuses réactions dans le pays, avec des appels à la démocratie et au respect des droits politiques.
