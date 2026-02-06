Wally Seck célèbre les légendes de la musique sénégalaise lors de la Nuit du Marimba

Wally Seck a tenu à honorer les grandes figures de la musique sénégalaise, notamment Youssou Ndour, Omar Pène et son père disparu, Thione Ballago Seck. À travers l’interprétation de plusieurs titres issus de leurs répertoires respectifs, le chanteur a exprimé son attachement, sa reconnaissance et son respect envers ces icônes majeures de la scène musicale.
Cette démonstration artistique a permis à l’artiste de revisiter des œuvres emblématiques, mettant en lumière l’héritage musical laissé par ces figures incontournables et leur influence durable sur la musique africaine.
La prestation s’est déroulée à l’esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, à l’occasion de la Nuit du Marimba, un événement organisé par l’artiste Fallou Benjamin en hommage à Wally Seck.
