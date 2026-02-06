Wally Seck célèbre les légendes de la musique sénégalaise lors de la Nuit du Marimba

Rédigé le Samedi 7 Février 2026 à 10:56 | Lu 43 fois Rédigé par Rédaction

Lors de la Nuit du Marimba au Grand Théâtre, Wally Seck a rendu hommage à Youssou Ndour, Omar Pène et Thione Ballago Seck à travers leurs œuvres.