DECRYPTAGE: Mort d'un étudiant, Affaire Pape Cheikh Diallo...
Rédigé le Vendredi 13 Février 2026 à 19:48 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Février 2026 secoue le Sénégal avec deux affaires majeures. La mort tragique d’Abdoulaye Ba, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), révèle les tensions croissantes sur les campus, tandis que l’animateur Pape Cheikh Diallo est au centre d’une enquête judiciaire sensible. Entre violences étudiantes et dossiers judiciaires délicats, ces événements mettent en lumière des enjeux sociaux et légaux qui interrogent la société sénégalaise.
Lat Soukabé Fall
Vendredi 13 Février 2026 - 20:08 Saint‑Louis : Deux récidivistes déférés pour trafic de migrants, huit candidats secourus
Vendredi 13 Février 2026 - 16:12 Thiès candidate à l’accueil d’un futur pôle pétrochimique
