Mondial 2026 : l’Iran annonce son retrait de la compétition

Le gouvernement iranien a annoncé mercredi que la sélection nationale ne prendra pas part à la Coupe du monde 2026, programmée dans trois mois aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a expliqué à la télévision nationale que cette décision intervient après des frappes aériennes menées conjointement par les États-Unis et Israël. Ces opérations auraient provoqué la mort du guide suprême Ali Khamenei et entraîné une escalade des tensions dans la région.

Si cette décision est confirmée, l’Iran deviendrait la septième nation à renoncer volontairement à une phase finale de la Coupe du monde masculine après s’être qualifiée depuis 1950.

Dans l’histoire du tournoi, seuls quelques pays ont déjà pris une décision similaire. L’Inde, la Turquie et l’Écosse avaient renoncé à participer au Mondial 1950 organisé au Brésil. La France, l’Irlande et le Portugal, initialement invités à remplacer ces équipes, avaient également fini par se retirer, invoquant notamment des contraintes liées au calendrier, aux longs déplacements et au coût du voyage.

D’autres cas de non-participation ont été observés plus tard, mais pour des raisons différentes. En 1994, la Yougoslavie avait été écartée des compétitions internationales à la suite de sanctions imposées par les Nations unies pendant les conflits dans la région.

Plus récemment, la Russie a été suspendue des compétitions internationales en 2022 à la suite de la guerre contre l’Ukraine, ce qui l’a empêchée de participer aux tournois et aux qualifications pour la Coupe du monde.

Un précédent plus ancien remonte à 1938. Après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie, l’équipe autrichienne, pourtant qualifiée, avait été retirée de la compétition et plusieurs de ses joueurs avaient rejoint la sélection allemande. Le tournoi s’était finalement disputé avec 15 équipes au lieu de 16.

La Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet, rassemblera 48 équipes. Avant cette annonce, l’équipe iranienne avait prévu d’établir son camp de base dans le complexe sportif Kino, situé à Tucson.

Après dix-huit mois de préparation, la sélection iranienne devait évoluer dans le groupe G aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique et de l’Égypte.

Selon le règlement de la FIFA, une équipe qui se retire volontairement au plus tard 30 jours avant le début du tournoi peut être sanctionnée par une amende minimale de 320 800 dollars, soit environ 180 610 400 francs CFA. Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent également être appliquées, notamment l’exclusion de compétitions futures ou le remplacement de l’équipe concernée par une autre sélection.

