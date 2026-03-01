Thiès : la coalition Diomaye Président affiche l’unité et prépare la massification

Une rencontre départementale pour consolider la coalition

Cette rencontre a permis aux membres de la coalition Diomaye Président dans le département de Thiès de se retrouver, d’échanger et de poser les bases d’un travail plus structuré. Au cœur des discussions : la nécessité de mieux se connaître, de renforcer les liens entre responsables, d’organiser la massification et de définir des stratégies communes en vue des échéances futures.

Les participants ont insisté sur l’importance d’un cadre départemental fort, capable de porter une parole politique cohérente, tout en restant connecté aux préoccupations réelles des populations.

Des responsables politiques mobilisés autour d’une même dynamique

La réunion a enregistré la présence de plusieurs figures politiques du département, parmi lesquelles Moussa Sarr, Habib Vitin, président du mouvement Thiès d’Abord, Al Ousseynou Diouf, Abdoulaye Fall Mao, ainsi que d’autres responsables engagés dans la dynamique de la coalition.

Premier temps fort : Moussa Sarr met en avant la familiarisation, la massification et l’unité

Prenant la parole en premier, Moussa Sarr a expliqué que cette rencontre répondait à un besoin réel : permettre aux membres de la coalition de se connaître davantage, de créer une véritable familiarité et de structurer une dynamique collective au niveau départemental.

Il a souligné que cette réunion était à la fois une rencontre de massification, d’orientation et de préparation stratégique, avec pour objectifs les échéances locales à venir, mais aussi les perspectives politiques plus lointaines.

Moussa Sarr a également rappelé que le Président de la République demeure le président de tous les Sénégalais, insistant sur le fait que la coalition doit garder une posture d’ouverture et travailler dans un esprit d’unité autour de l’essentiel : le développement du Sénégal.

Deuxième temps fort : Habib Vitin insiste sur le rôle de relais des leaders politiques

Intervenant en deuxième position, Habib Vitin, président du mouvement Thiès d’Abord, a mis l’accent sur le rôle que doivent jouer les leaders politiques au niveau local. Selon lui, ils doivent être des relais entre les populations et le sommet de l’État, en faisant remonter les attentes, les urgences et les besoins du terrain.

Il a expliqué que le rôle des responsables politiques n’est pas seulement de mobiliser, mais aussi de permettre au Président de la République d’avoir au niveau local les informations nécessaires pour orienter l’action publique.

Habib Vitin a également évoqué plusieurs préoccupations concrètes touchant le département de Thiès, notamment la situation de l’hôpital régional, l’état de certains équipements et les difficultés liées à l’accueil et à l’accès aux soins. Il a précisé que ces remarques ne visaient pas à nuire, mais à alerter les autorités afin que des solutions soient apportées dans l’intérêt des populations.

Troisième temps fort : Al Ousseynou Diouf plaide pour l’ouverture et la synergie d’action

En troisième position, Al Ousseynou Diouf a mis en avant la philosophie d’ouverture qui doit, selon lui, guider la coalition. Il a défendu l’idée d’une coalition qui tend la main à toutes les sensibilités politiques et à tous les dignes fils de Thiès, dans le but de bâtir une union sacrée autour du développement.

Pour lui, le temps n’est plus aux querelles de positionnement, mais à la construction d’une synergie d’action au service du Sénégal, dans la paix, la stabilité politique et la stabilité économique.

Il a aussi insisté sur la nécessité d’éviter les divergences internes entre les forces qui soutiennent le chef de l’État, en rappelant que l’objectif fondamental demeure l’accompagnement du Président de la République dans la mise en œuvre de son projet pour le pays.

Le 4 Avril à Thiès : une fête nationale au-delà des clivages

Les responsables présents ont également évoqué la célébration du 4 Avril, rappelant qu’il s’agit avant tout d’une fête nationale, ouverte à toutes les sensibilités politiques, à toutes les autorités et à toutes les composantes de la nation.

Dans ce cadre, la coalition Diomaye Président entend prendre toute sa place à Thiès, aux côtés des autres acteurs, pour accueillir cet événement dans un esprit républicain, unitaire et tourné vers le développement de la région.

