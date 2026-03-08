Malaw d’Or 2026 : la Première Dame de la Gambie attendue à Thiès pour une édition sous-régionale de grande envergure

Malaw d’Or 2026 : la Première Dame de la Gambie annoncée à Thiès pour une édition placée sous le sceau de l’intégration Dans un entretien accordé à Thiès Info, l’opérateur économique et organisateur du Malaw d’Or, Dame Sall, a levé le voile sur les grandes orientations de l’édition 2026. Prévue le 27 juin prochain à Thiès, cette troisième édition s’annonce comme un tournant majeur, avec la participation annoncée de la Première Dame de la Gambie, un forum économique sénégalo-gambien, des journées portes ouvertes et une ambition clairement affichée : faire du Malaw d’Or un puissant levier de rayonnement économique pour Thiès.

Le Malaw d’Or 2026 veut changer de dimension. C’est, en substance, le message porté par Dame Sall, qui inscrit désormais l’événement dans une dynamique d’ouverture régionale et de coopération sous-régionale. Après avoir jusque-là travaillé essentiellement avec des partenaires sénégalais, les organisateurs ont choisi, cette année, de consacrer une part importante de l’événement à la Gambie. « Le Malaw d’Or de cette année sera une innovation majeure », a déclaré Dame Sall, soulignant que cette orientation s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations entre le Sénégal et la Gambie. C’est dans cette logique qu’il a été reçu, la semaine dernière, à la Présidence gambienne, par la Première Dame, à qui il a soumis le souhait de l’impliquer dans cette édition 2026. Selon lui, la réponse a été positive. La Première Dame aurait ainsi confirmé sa présence pour venir célébrer à Thiès, aux côtés du Groupe Intercom, la troisième édition du Gala de l’Excellence des Malaw d’Or.

Une ouverture marquée vers la Gambie Au-delà de la Première Dame, d’autres personnalités gambiennes de premier plan sont également annoncées. Dame Sall a révélé avoir été reçu par le maire de Banjul, qui devrait elle aussi prendre part à l’événement. Un choix hautement symbolique, selon lui, puisqu’il s’agit de la première fois dans l’histoire de cette ville qu’une femme accède à cette responsabilité. Le ministre gambien du Commerce et de l’Intégration devrait également participer à cette édition, preuve que l’événement se veut bien plus qu’une simple soirée de distinction. Pour Dame Sall, le Malaw d’Or doit désormais être compris comme un cadre d’échanges économiques, de réseautage et de promotion des opportunités entre acteurs des deux pays. « Ce n’est pas un événement exclusivement réservé aux Gambiens, mais une grande partie a été réservée à nos frères de la Gambie, dans un esprit d’intégration et de partenariat économique. »

Un forum économique et des journées portes ouvertes au cœur des innovations Parmi les grandes nouveautés annoncées figure l’organisation de journées portes ouvertes, prévues plusieurs jours avant le gala. L’objectif est de permettre aux industries gambiennes de mieux se faire connaître, de présenter leurs produits et de nouer des contacts avec les opérateurs économiques sénégalais. En parallèle, un forum économique sera organisé afin de favoriser la mise en relation entre les acteurs économiques des deux pays. Pour Dame Sall, l’enjeu est clair : faire du Malaw d’Or une plateforme utile, capable de contribuer concrètement au développement des échanges et à la consolidation du tissu entrepreneurial sous-régional. Thiès, ville carrefour et pôle stratégique en pleine mutation, pourrait ainsi tirer un bénéfice direct de cette nouvelle orientation. L’événement ne se veut donc plus uniquement festif ou protocolaire ; il ambitionne de devenir un outil de promotion économique et d’attractivité territoriale.

Le 27 juin 2026, Thiès au centre de toutes les attentions Initialement programmé le 16 mai, le Malaw d’Or a finalement été reporté au 27 juin 2026 afin de tenir compte de l’agenda de la Première Dame de la Gambie. Dame Sall a indiqué avoir déjà entamé des discussions avec la mairie pour déterminer le site devant accueillir l’événement. Si aucun autre rendez-vous n’est prévu à cette période, le souhait des organisateurs est de revenir à la Promenade des Thiessois, lieu hautement symbolique et populaire. Dans le cas contraire, l’événement pourrait être relocalisé à la Manufacture de Thiès, qui avait accueilli avec succès la précédente édition. Quelle que soit l’option retenue, l’ambition reste intacte : offrir à Thiès un rendez-vous de grande envergure, avec la présence de chaînes de télévision appelées à s’installer plusieurs jours dans la ville pour des plateaux spéciaux, des reportages et des débats autour de l’avenir de Thiès, de son développement et de son rayonnement.

Des concerts gratuits et un grand spectacle pour les populations L’autre innovation majeure de cette édition réside dans son volet populaire et culturel. Pendant les journées préparatoires, les organisateurs prévoient un mini-festival avec des concerts gratuits destinés à la jeunesse thiessoise et aux populations. Dame Sall justifie ce choix par une volonté d’ouvrir davantage le Malaw d’Or au grand public. Selon lui, le chapiteau installé lors des précédentes éditions ne pouvait accueillir toute la population de Thiès, encore moins les nombreux visiteurs attendus. D’où cette décision d’offrir des animations quotidiennes afin que chacun puisse se sentir partie prenante de l’événement. Pour la soirée de gala proprement dite, l’organisateur annonce le retour de Wally Seck, déjà présent lors de la précédente édition. Une première partie devrait toutefois être confiée à un groupe thiessois, dans une volonté affirmée de valoriser les talents locaux.

« Le Malaw d’Or n’est pas une simple soirée dansante » Tout au long de l’entretien, Dame Sall a tenu à lever une équivoque qu’il juge persistante dans l’opinion. Pour lui, le Malaw d’Or est encore trop souvent perçu comme une simple soirée mondaine ou un concert de prestige. Une lecture qu’il rejette fermement. À ses yeux, le Malaw d’Or est avant tout une activité économique structurante, qui vise à récompenser des chefs d’entreprise, des opérateurs économiques et des personnalités dont les parcours peuvent servir de référence à la jeunesse. « Le Malaw d’Or est loin d’être une soirée dansante. C’est une activité économique qui récompense des hommes et des femmes qui participent au développement du Sénégal et de l’Afrique », a-t-il insisté. Il estime que la reconnaissance accordée à ces acteurs a une double vertu : encourager ceux qui sont distingués à poursuivre leurs efforts, tout en incitant les autres à travailler davantage pour mériter, à leur tour, cette reconnaissance. Une manière, selon lui, de stimuler une compétition saine et de contribuer à la progression de l’économie.

Thiès, destination d’avenir et pôle d’initiatives Interrogé sur les enjeux pour la ville de Thiès, Dame Sall a replacé le Malaw d’Or dans une séquence plus large, marquée cette année par plusieurs grands rendez-vous d’envergure. Après les événements déjà programmés dans la cité du Rail, il considère que cette édition 2026 viendra renforcer le positionnement de Thiès comme ville d’accueil, de rencontres et d’opportunités. Il a également lancé un appel aux populations thiessoises pour une appropriation plus large de l’événement. Car, selon lui, le Malaw d’Or ne doit pas être vu comme le patrimoine exclusif d’un homme ou d’une structure. « Le Malaw d’Or n’appartient ni à Dame Sall ni au Groupe Intercom. C’est un événement de Thiès, un événement de tous les Thiessois. Si ça réussit, c’est Thiès qui gagne. » Dans son analyse, Thiès dispose aujourd’hui de tous les atouts pour devenir un véritable pôle économique. Il observe déjà une forme de délocalisation de certaines entreprises de Dakar vers Thiès, mais plaide surtout pour l’émergence d’un entreprenariat local plus fort, porté par les Thiessois eux-mêmes. « Pendant très longtemps, nous avons surtout été des employés. Aujourd’hui, il faut que les Thiessois créent leurs propres entreprises », a-t-il soutenu, estimant que Thiès est appelée à jouer un rôle central dans l’avenir économique du Sénégal.