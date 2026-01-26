Menu
Thiès : Célébration du Gamou de Serigne Omar Dème au quartier Grand Thiès


Rédigé le Lundi 26 Janvier 2026 à 23:57 | Lu 27 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les fidèles de Thiès et des environs sont conviés ce vendredi 7 février au Gamou de Serigne Omar Dème, qui se tiendra dans le quartier Grand Thiès. Cet événement religieux majeur est l’occasion pour la communauté tidiane de commémorer la naissance du Prophète Muhammad (PSL) dans un esprit de foi, de piété et de fraternité.


Au programme, les participants pourront assister à des récitals du Saint Coran, des chants religieux et des enseignements sur la vie et l’œuvre du Prophète.
Les moments de prières collectives et de réflexion spirituelle marqueront cette journée, qui est un rendez-vous annuel très attendu par les fidèles.
 

Serigne Omar Dème invite la population à venir en grand nombre, pour partager ces instants de spiritualité et de convivialité.

Le Gamou de Serigne Omar Dème demeure un moment fort de rassemblement pour la communauté musulmane de Thiès, renforçant les liens religieux et sociaux dans la ville.



Lat Soukabé Fall

