Thiès : Célébration du Gamou de Serigne Omar Dème au quartier Grand Thiès

Au programme, les participants pourront assister à des récitals du Saint Coran, des chants religieux et des enseignements sur la vie et l’œuvre du Prophète.

Les moments de prières collectives et de réflexion spirituelle marqueront cette journée, qui est un rendez-vous annuel très attendu par les fidèles.





Serigne Omar Dème invite la population à venir en grand nombre, pour partager ces instants de spiritualité et de convivialité.



Le Gamou de Serigne Omar Dème demeure un moment fort de rassemblement pour la communauté musulmane de Thiès, renforçant les liens religieux et sociaux dans la ville.

