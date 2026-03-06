Concours de récital du Coran à Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng appelle à la paix et soutient l’Iran et la Palestine

Cette rencontre religieuse vise avant tout à encourager les jeunes à s’imprégner des valeurs de l’islam et à promouvoir l’apprentissage et la mémorisation du Saint Coran. Pendant plusieurs heures, les participants ont rivalisé de talent dans la récitation des versets sacrés, sous le regard attentif des membres du jury et des guides religieux présents.





Profitant de la tribune, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a également exprimé ses vives préoccupations concernant la situation internationale, notamment les attaques que mèneraient les États-Unis et Israël contre Iran. Selon lui, ces actions constituent une forme de violence visant à fragiliser un pays musulman et, par extension, à affaiblir le monde islamique.





Le guide religieux a par ailleurs manifesté sa solidarité envers les peuples iranien et palestinien, estimant que ces populations sont aujourd’hui victimes de frappes qu’il qualifie d’injustifiées de la part de Washington et de Tel-Aviv. Il a appelé à davantage de paix et de justice dans les relations internationales.





Sur un autre registre, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a exhorté les maires de Thiès à soutenir davantage les initiatives religieuses, en particulier celles qui œuvrent pour la promotion du Coran et des valeurs islamiques auprès de la jeunesse.

