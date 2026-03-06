- Serigne Saliou Touré : Tél : 33 904 19 19, Route de Khombole après le lycée Ahmadou Ndack Seck coté SERAS
- Khadim Rassoul : Tél : 33 954 28 57, Grand Standing en face la Cité Sofraco
- Résidence : Tél : 33 951 11 70, Rond-Point SDE Hlm route de Dakar
- Cité Lamy Ashabul Yamine : Tél 33 951 24 04, Rond-Point hôpital Régional, boulevard vers Keur Dago
- Principale : Tél : 33 952 07 27, Marché central près du cinéma Agora
- Yaye Mané : Tél : 78 586 59 44, Cité ouvrière de Fandène près du terrain Rail
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Massaly adresse une lettre au Président Bassirou 06/03/2026 Saer Mangane appelle à faire du 4 Avril à Thiès un levier durable de développement et alerte sur la situation nationale 02/03/2026 Thiès : plus de 12 milliards FCFA pour moderniser l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène 01/03/2026 Thiès : la coalition Diomaye Président affiche l’unité et prépare la massification 01/03/2026 4 Avril 2026 à Thiès : M. Diagne accuse le maire Babacar Diop de “démarche solitaire” 26/02/2026
L'Actualité au Sénégal
THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 7 AU 14 MARS 2026
Rédigé le Vendredi 6 Mars 2026 à 20:48 | Lu 53 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 27 Février 2026 - 20:58 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 28 FEVRIER AU 7 MARS 2026
|
Vendredi 20 Février 2026 - 21:23 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 21 AU 28 FEVRIER 2026
Actualité à Thiès
Affaire Cadior Glace : les consommateurs montent au créneau à Thiès
Lat Soukabé Fall - 05/03/2026 - 0 Commentaire
Lors d’un point de presse, les responsables de l’Union régionale des consommateurs (URCS) de Thiès ont indiqué suivre « avec attention » le différend opposant la municipalité au glacier Cadior Glace,...
Solidarité Ramadan: Papa Ndiaye Kara apporte son Soutien à la Prison de Thies
Lat Soukabé Fall - 04/03/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Massaly adresse une lettre au Président Bassirou
SEYELATYR - 06/03/2026 - 0 Commentaire
Le Président de l'UNR Mouhamadou lamine Massaly a adressé une lettre au Président Bassirou Diomaye Faye pour solliciter son soutien à la candidature du Président Macky SALL au poste de...
Kédougou : plus de 3 tonnes de produits impropres à la consommation détruites par le service d’hygiène
Rédaction - 06/03/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com