THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 7 AU 14 MARS 2026


Rédigé le Vendredi 6 Mars 2026 à 20:48



  • Serigne Saliou Touré : Tél : 33 904 19 19,  Route de Khombole après le lycée Ahmadou Ndack Seck coté SERAS
  • Khadim Rassoul : Tél : 33 954 28 57, Grand Standing en face la Cité Sofraco
  • Résidence : Tél : 33 951 11 70, Rond-Point SDE Hlm route de Dakar
  • Cité Lamy Ashabul Yamine : Tél 33 951 24 04, Rond-Point hôpital Régional, boulevard vers Keur Dago
  • Principale : Tél : 33 952 07 27, Marché central près du cinéma Agora
  • Yaye Mané : Tél : 78 586 59 44, Cité ouvrière de Fandène près du terrain Rail



