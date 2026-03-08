Entre traditions et modernité : “Trucs et Astuces de femmes du Sénégal” fait parler d’elle

Rédigé par Lat Soukabé Fall le Lundi 9 Mars 2026

À travers son émission « Trucs et Astuces de femmes du Sénégal », le média thiessois Thièsinfo met en lumière les savoir-faire et conseils pratiques transmis de génération en génération par les femmes sénégalaises. Beauté naturelle, entretien du foyer, bien-être du couple ou astuces traditionnelles : ce programme séduit un large public en valorisant la richesse des pratiques et de la culture féminine au Sénégal.

