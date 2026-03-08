|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Malaw d’Or 2026 : la Première Dame de la Gambie attendue à Thiès pour une édition sous-régionale de grande envergure 08/03/2026 Massaly adresse une lettre au Président Bassirou 06/03/2026 Saer Mangane appelle à faire du 4 Avril à Thiès un levier durable de développement et alerte sur la situation nationale 02/03/2026 Thiès : plus de 12 milliards FCFA pour moderniser l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène 01/03/2026 Thiès : la coalition Diomaye Président affiche l’unité et prépare la massification 01/03/2026
|
Entre traditions et modernité : “Trucs et Astuces de femmes du Sénégal” fait parler d’elle
Lundi 9 Mars 2026 - 18:41
Rédigé par Lat Soukabé Fall le Lundi 9 Mars 2026 à 18:41 | Lu 25 fois
À travers son émission « Trucs et Astuces de femmes du Sénégal », le média thiessois Thièsinfo met en lumière les savoir-faire et conseils pratiques transmis de génération en génération par les femmes sénégalaises. Beauté naturelle, entretien du foyer, bien-être du couple ou astuces traditionnelles : ce programme séduit un large public en valorisant la richesse des pratiques et de la culture féminine au Sénégal.
Lat Soukabé Fall
Lu 25 fois
Dans la même rubrique :
Trucs et Astuces de femmes du Sénégal: Le Karité - 23/02/2026
Cérémonies
Emissions
Entre traditions et modernité : “Trucs et Astuces de femmes du Sénégal” fait parler d’elle
09/03/2026
Trucs et Astuces de femmes du Sénégal: Le Karité
23/02/2026
DECRYPTAGE: Mort d'un étudiant, Affaire Pape Cheikh Diallo...
13/02/2026
Cérémonies
Concours de récital du Coran à Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng appelle à la paix et soutient l’Iran et la Palestine
07/03/2026
Thiès en prière : 28ᵉ édition de la grande conférence religieuse de Grand Standing
01/03/2026
Thiès : Célébration du Gamou de Serigne Omar Dème au quartier Grand Thiès
26/01/2026
Nguinth (Thiès) : la Grande Journée Culturelle “Darmanko” célèbre sa 21ᵉ édition le 27 décembre
16/12/2025
PEOPLE
Entête
ANNONCES
Flux RSS
Sport et Culture
Liste de liens
Suivez-nous
Dans la boutique
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com