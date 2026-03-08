Menu
L'Actualité au Sénégal

Kaffrine : un incendie provoque d’importants dégâts au marché central


Rédigé le Jeudi 12 Mars 2026 à 16:49 | Lu 53 fois Rédigé par


Un incendie s’est déclaré jeudi matin au marché central de Kaffrine, détruisant plusieurs cantines et causant d’importants dégâts matériels.


Kaffrine : un incendie provoque d’importants dégâts au marché central
Un incendie s’est déclaré jeudi matin au marché central de Kaffrine, causant d’importants dégâts matériels et détruisant plusieurs cantines, selon les constatations du correspondant de l’APS.
Pour l’instant, les causes du sinistre n’ont pas encore été déterminées.
Prévenus, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus afin de maîtriser les flammes qui se sont propagées dans différentes parties de ce grand espace commercial.
L’opération d’extinction a cependant été compliquée par l’absence de voies d’accès et d’issues de secours. La présence d’installations disposées de manière désordonnée dans le marché a notamment rendu l’intervention plus difficile pour les secours.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags