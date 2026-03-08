Kaffrine : un incendie provoque d’importants dégâts au marché central

Un incendie s’est déclaré jeudi matin au marché central de Kaffrine, causant d’importants dégâts matériels et détruisant plusieurs cantines, selon les constatations du correspondant de l’APS.

Pour l’instant, les causes du sinistre n’ont pas encore été déterminées.

Prévenus, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus afin de maîtriser les flammes qui se sont propagées dans différentes parties de ce grand espace commercial.

L’opération d’extinction a cependant été compliquée par l’absence de voies d’accès et d’issues de secours. La présence d’installations disposées de manière désordonnée dans le marché a notamment rendu l’intervention plus difficile pour les secours.