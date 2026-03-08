Thiès : une simple altercation coûte la vie à un homme âgé

Selon les témoignages recueillis auprès des voisins et des commerçants du quartier, l’altercation a éclaté en fin d’après-midi, à proximité du bureau de la victime, qui poursuivait ses activités professionnelles après avoir fondé sa propre société spécialisée dans les travaux d’électricité. Le jeune conducteur, un jakartaman, circulait dans le quartier lorsqu’un différend a surgi entre les deux hommes. Les raisons exactes de la dispute restent floues, mais certains habitants rapportent que des propos malveillants et des gestes provocateurs ont rapidement envenimé la situation.





Au cours de la confrontation, le jeune conducteur aurait proféré des injures à l’encontre de D. Mané. Très affecté par ces paroles, le retraité a tenté de raisonner le jeune homme, mais le ton est monté. Sous le choc émotionnel, D. Mané a été victime d’un malaise. Les témoins racontent qu’il s’est effondré au sol, victime d’un arrêt cardiaque. Malgré les efforts immédiats pour le secourir, notamment par les passants et certains voisins qui ont tenté de lui prodiguer les premiers soins, le vieil homme n’a pu être ranimé et est décédé sur le lieu de l’altercation.





La nouvelle de son décès a rapidement circulé dans le quartier. Les habitants évoquent unanimement l’image d’un homme généreux et engagé, toujours prêt à aider son entourage. « C’était un retraité actif, connu pour sa compétence en électricité, et il ne faisait jamais de mal à personne », confie un voisin ému. Son bureau, situé dans le même quartier, était devenu un lieu de passage pour ceux qui cherchaient conseils ou assistance dans les travaux électriques.





Cet incident relance le débat sur les violences verbales et les altercations de rue au Sénégal, des comportements qui, bien que souvent minimisés, peuvent provoquer des conséquences irréversibles. Les psychologues et spécialistes de la santé publique alertent sur le danger des conflits non maîtrisés, surtout chez les personnes âgées ou fragiles, pour qui le stress soudain peut entraîner des problèmes cardiaques graves.





La famille de D. Mané, sous le choc, appelle à la prudence et au respect dans les interactions quotidiennes. « Il ne méritait pas une fin aussi brutale pour une simple dispute », déplore l’un de ses proches. Les forces de l’ordre locales ont ouvert une enquête afin de clarifier les circonstances exactes de la mort et déterminer si des poursuites judiciaires sont envisageables à l’encontre du jeune jakartaman impliqué.





Dans les rues de Thiès, la nouvelle a suscité une vague d’émotion et de discussions sur la montée des comportements agressifs et des conflits dans les quartiers urbains. Plusieurs associations de citoyens plaident pour des campagnes de sensibilisation afin de prévenir les violences verbales et leurs conséquences parfois tragiques.





Au-delà de la douleur et de la perte, cet événement rappelle à tous que la colère et les mots peuvent parfois coûter la vie, et qu’une simple altercation, si elle n’est pas maîtrisée, peut avoir des conséquences irréversibles. Les habitants de Carrière pleurent aujourd’hui un voisin et un professionnel respecté, dont la mémoire restera à jamais dans les cœurs de ceux qui l’ont connu.

